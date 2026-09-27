Эрдоган почтил память погибших за освобождение Карабаха - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с 27 сентября — Днем памяти — почтил память азербайджанских военнослужащих, погибших в борьбе за освобождение Карабаха от оккупации.
Как сообщает 1news.az, об этом турецкий лидер написал на своей странице в социальной сети X.
«В связи с Днем памяти дружественного и братского Азербайджана с милостью вспоминаю героических шехидов, сражавшихся за освобождение Карабаха от оккупации и возвращение ему свободы, а ветеранов — с уважением.
Карабах является территорией Азербайджана и навсегда останется таковой», — говорится в публикации.
Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.
Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/PtDJ5Ejvws — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026