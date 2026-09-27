В ЮАР из-за стрельбы в баре погибли 17 человек - ВИДЕО

По меньшей мере 17 человек убиты в баре на северо-востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР) в шахтерском поселке Ведела в 80 км к юго-западу от Йоханнесбурга.

Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила национальная полиция в сводке, опубликованной на ее портале.

"Еще 15 человек получили ранения, - отмечается в ней. - Группа из восьми неизвестных с автоматами АК-47 и пистолетами ворвалась в заведение и открыла беспорядочную стрельбу. Огонь велся как по посетителям внутри бара, так и по людям, находившимся около него. Убиты 13 мужчин и 4 женщины. У жертв забирали мобильные телефоны".

Нападавшие подожгли несколько автомобилей, а затем скрылись на двух машинах. На поиски преступников направлены усиленные подразделения полиции. Мотивы нападавших не ясны. Пока никто не арестован.

Южно-Африканская Республика входит в десятку стран мира с наибольшим числом убийств. В текущем году, согласно данным полиции ЮАР, в стране в сутки убивают в среднем 63 человека.