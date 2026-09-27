В Азербайджане почтили память шехидов минутой молчания - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня на территории Азербайджана минутой молчания почтили память всех шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших свои жизни за территориальную целостность страны.

Как передает 1news.az, на территории страны было приостановлено движение транспорта и пешеходов.

В то же время автомобили подали звуковые сигналы, а корабли и наземные поезда - гудки.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День памяти героических шехидов, погибших в Отечественной войне, начавшейся с целью пресечения военных провокаций и боевой активности Армении против Азербайджана и обеспечения безопасности мирного населения.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти в знак глубокого уважения к военнослужащим и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны, а также ко всем шехидам.