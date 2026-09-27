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27 сентября: от Победы к новой архитектуре мира и безопасности

First News Media11:28 - Сегодня
27 сентября: от Победы к новой архитектуре мира и безопасности

«После 27 сентября 2020 года Южный Кавказ уже не является прежним Южным Кавказом. Итоги 44-дневной Отечественной войны не ограничились освобождением значительной части территорий Азербайджана от оккупации. Война изменила политический порядок, складывавшийся в регионе на протяжении десятилетий, сформировала новый баланс сил и перевела будущую повестку азербайджано-армянских отношений в совершенно иную плоскость.

Именно поэтому спустя шесть лет на 27 сентября — День памяти — необходимо смотреть гораздо шире, чем исключительно через призму военных событий 2020 года. Сегодня уже можно оценить и те стратегические результаты, к которым привел процесс, начавшийся в этот исторический день», — заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева.

По ее словам, до войны основная дискуссия строилась вокруг вопроса о том, «каким образом должен быть урегулирован конфликт». За почти тридцать лет переговорного процесса состоялось бесчисленное количество встреч, звучали заявления, предпринимались посреднические инициативы, однако реальное положение дел оставалось неизменным. Факт оккупации сохранялся, сотни тысяч азербайджанцев не могли вернуться на родные земли.

В 2020 году эта модель была разрушена. Военные результаты, достигнутые Азербайджанской армией за 44 дня, изменили и саму сущность дипломатического процесса. Если ранее переговоры велись в условиях продолжающейся оккупации, то после войны в центр повестки вышли уже вопросы определения границ, открытия коммуникаций, нормализации отношений и заключения мирного договора. Это стало фундаментальным изменением.

События сентября 2023 года, в свою очередь, завершили для Азербайджана этап фактического обеспечения государственного суверенитета на всей территории страны. Тем самым была решена одна из главных проблем, на протяжении долгого времени стоявших перед азербайджанской государственностью, — обеспечение единой государственной власти на всей международно признанной территории страны. С этого момента изменился и характер основных задач, стоящих перед государством.

Депутат отметила, что если до 2020 года главной национальной целью было освобождение земель от оккупации, то сегодня стратегической задачей является восстановление устойчивой жизни на этих территориях, возвращение людей в родные края и трансформация достигнутого военно-политического результата в прочную систему безопасности и развития.

Именно через эту призму следует рассматривать масштабное созидание, которое ведется сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре. Строительство новых дорог, аэропортов, энергетической и коммуникационной инфраструктуры, жилых комплексов и школ выходит далеко за рамки обычных экономических проектов. Речь идет о формировании социальных и экономических основ долгосрочного присутствия азербайджанского государства на этих территориях.

По мнению парламентария, центральное место в этой политике занимает и Великое возвращение. Возвращение людей спустя десятилетия на родную землю переводит понятие территориальной целостности из плоскости государственных границ на карте в реальную жизнь. Государственный суверенитет начинается с поднятия флага, но этим не исчерпывается. Его полноценное содержание формируют безопасность, экономика, эффективное управление и возможность граждан жить в собственных домах.

Одновременно важнейшим вопросом нового этапа является мир. Парафирование 8 августа 2025 года в Вашингтоне текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией стало важным дипломатическим шагом на постконфликтном этапе. Этот процесс показывает, что новая реальность, сформировавшаяся после 2020 года, должна последовательно закрепляться в политико-правовой плоскости. Результатом войны должно стать не постоянное противостояние, а создание устойчивой системы мира.

«Однако одного подписания документа недостаточно для обеспечения прочного мира. Для его долгосрочности необходимы взаимное уважение сторонами суверенитета и территориальной целостности друг друга, гарантии безопасности, стабильность на границе, а также устранение правовых и политических проблем, способных вновь создавать почву для конфронтации», — подчеркнула Севиндж Фаталиева.

По ее словам, именно в этом контексте особенно отчетливо проявляется современное значение 27 сентября. Шесть лет назад Азербайджан начал решать стоявшую перед ним историческую задачу в военной плоскости. Сегодня перед страной стоит ответственность за обеспечение политической необратимости Победы и формирование на ее основе безопасной региональной системы для будущих поколений.

«Высшее проявление уважения к памяти наших шехидов заключается не только в том, чтобы помнить об их героизме, но и в том, чтобы сделать необратимыми безопасность, суверенитет и развитие Азербайджана, ради которого они отдали свои жизни.

«Именно поэтому 27 сентября — это одновременно День памяти о прошлом и день ответственности за будущее. Победа дала нам возможность восстановить историческую справедливость. Теперь наша задача — превратить ее результаты в прочный мир, созидание и долгосрочную стабильность», — подчеркнула депутат.

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