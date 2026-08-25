Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

В начале февраля 2026 года Центральный банк Азербайджана и Mastercard Advisors опубликовали совместное исследование «The Next Wave of Digitization in Azerbaijan» — масштабную диагностику платёжной экосистемы страны, охватившую опросы более 800 предприятий и 600 потребителей, десятки интервью со стейкхолдерами и анализ транзакционных данных национального масштаба.

Пресс-релиз Mastercard, сопровождавший публикацию, был выдержан в позитивной тональности: прогресс цифровизации, рост карточных транзакций, перспективы МСБ. Данные отчёта, однако, содержали иную историю — историю параллельной платёжной системы, выросшей из ничего до абсолютного доминирования за три года.

25 февраля наш сайт опубликовал статью за авторством нашей аналитической группы First News Intelligence Unit под названием «Card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчётности» — первый детальный критический разбор данных исследования.

Статья показала, что за заголовочными цифрами о росте электронной коммерции стоит структурная реальность: порядка 16 миллиардов манатов коммерческих транзакций в год проходят мимо системы формальной отчётности через механизм переводов с карты на карту, и что причины этого — не недобросовестность предпринимателей, а скорее архитектура стимулов: налоговые пороги, стоимость банковских услуг, разреженная инфраструктура POS-терминалов и размытая граница между личными и коммерческими счетами.

Статья завершалась вопросом: будет ли скорость институционального ответа сопоставима со скоростью, с которой рынок создал проблему?

Через пять месяцев после нашей публикации и шесть месяцев после выхода самого отчёта, ответ последовал. Скорость реакции заслуживает признания. Но был ли выбран правильный инструмент?

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С 1 августа 2026 года в Азербайджане действуют новые ограничения на операции по зачислению средств на платёжные инструменты (приходные card-to-card или C2C-операции). Решение было принято на уровне отраслевого соглашения между АБА и AzFina и не оформлено отдельным нормативным актом ЦБ АР.

Суть ограничений: по каждому платёжному инструменту допускается не более пяти приходных операций (зачислений) в сутки. Общая сумма приходных операций ограничена 20 000 манатов в месяц. Банки и организации электронных денег предоставляют пользователям только один платёжный инструмент по каждому финансовому продукту, привязанному к счёту.

Из-под действия лимитов исключены переводы между собственными счетами и картами клиента, а также переводы близким родственникам. Лимиты также не применяются, если клиент предоставляет обоснование операций и они соответствуют его риск-профилю.

Расходные операции — платежи картой в магазинах, онлайн-покупки, не ограничены.

Ограничения официально позиционируются как «риск-ориентированный подход» для «повышения эффективности борьбы с незаконными финансовыми операциями» и «усиления безопасности и прозрачности цифровых платежей».

Что мы говорили — и что произошло

В февральской аналитике мы сформулировали пять вопросов, на которые предстояло ответить регулятору и банковскому сектору. Введённые лимиты наиболее близко соответствуют второму из них — идентификационному, который был сформулирован следующим образом:

«Исследование демонстрирует, что пороговые методы (частота и объём поступлений на одну карту) позволяют с высокой точностью выявлять получателей, являющихся де-факто продавцами. Могут ли эти пороги быть внедрены на уровне банковской системы — не в качестве карательного механизма, а как инструмент информирования и мягкой миграции торговцев в формальное пространство POS-эквайринга?»

Ключевое различие — в том, что было предложено и что было реализовано.

Исследование CBAR × Mastercard предлагало аналитическую идентификацию: выявление карт с паттернами поступлений, характерными для коммерческой деятельности, и адресную работу с их владельцами — информирование, консультирование, содействие в переходе к формальному эквайрингу.

Реализован же был абсолютно противоположный подход: плоский лимит для всех пользователей (5 операций, 20 000 манатов) без различения коммерческих и личных поступлений.

Разница между этими двумя подходами — не стилистическая. Она определяет, куда переместится денежный поток.

Центральный вопрос: куда уйдут транзакции?

Это — ключевой аналитический вопрос, от ответа на который зависит оценка эффективности введённых лимитов.

Существуют две возможные траектории.

Траектория первая: предприниматели, столкнувшись с ограничениями на приём C2C-переводов, переходят к формальному POS-эквайрингу. Транзакции перемещаются из неформального цифрового канала в формальный цифровой канал. Налоговая база расширяется. Регулятор получает информацию. Цель достигнута.

Траектория вторая: предприниматели, столкнувшись с ограничениями, возвращаются к приёму наличных. Транзакции перемещаются из неформального цифрового канала в неформальный аналоговый канал. Налоговая база не расширяется. Регулятор теряет даже тот ограниченный цифровой след, который давали C2C-переводы.

Какая из траекторий более вероятна, определяется не намерениями регулятора, а состоянием инфраструктуры, в которую должны «перетечь» ограниченные транзакции. Данные того самого исследования CBAR × Mastercard, которое легло в основу нашего февральского анализа, дают на этот вопрос однозначный ответ.

Плотность POS-терминалов в Азербайджане — 8,5 на 1 000 человек (Грузия — 23,9, Казахстан — 51,6, Турция — 60,7). 56% субъектов МСБ никогда не имели POS-терминала. Лишь 30% имеют его в настоящее время, и из них только около 48% используют его активно. 69% МСБ считают стоимость банковских услуг для бизнеса слишком высокой. Из 22 банков лишь четыре способны обеспечить полностью цифровое подключение для субъектов МСБ.

В регионах ситуация ещё более показательна: 2,8 банковских отделений на 100 000 взрослого населения (против 11,1 в Баку), 61% работающих получают доход в наличной форме.

Инфраструктура, в которую предприниматель должен «перетечь» из C2C, для большинства субъектов МСБ попросту не существует. POS-терминал — дорог, труднодоступен, облагаем комиссиями и делает оборот «видимым» для налоговой. Наличные — бесплатны, мгновенны и абсолютно невидимы.

При отсутствии привлекательной формальной альтернативы ограничение неформального цифрового канала с высокой вероятностью приведёт не к формализации, а к архаизации платежей — возврату к наличным расчётам, которые представляют собой ещё менее прозрачную среду, чем C2C.

В этом состоит парадокс введённых лимитов: мера, направленная на повышение прозрачности, рискует привести к её снижению.

Что предлагало исследование — и что было проигнорировано

Исследование CBAR × Mastercard не ограничилось диагностикой. По результатам анализа более 60 инициатив в более чем 40 странах авторы отобрали 22 меры, наиболее релевантные для Азербайджана, и разработали дорожные карты их реализации.

Ни одна из 22 инициатив не предполагала введения плоских лимитов на C2C-переводы.

Предлагались меры иного характера. Субсидирование POS-комиссий для новых торговцев по модели программы Cashless Poland, которая привела к росту числа терминалов на 77% за четыре года. Налоговые вычеты за приём карточных платежей по модели Южной Кореи и Италии. Обязательное обеспечение цифрового подключения МСБ (digital onboarding) на уровне банковской системы. Аналитическое разграничение коммерческих и личных C2C-транзакций с адресной работой с идентифицированными продавцами.

Логика этих мер — стимулирующая: сделать формальный канал дешевле, доступнее и удобнее, чтобы предприниматель сам предпочёл POS-терминал переводу на личную карту.

Логика введённых лимитов — ограничительная: сделать неформальный канал менее удобным, не создав при этом привлекательной альтернативы.

Из пяти вопросов, сформулированных в нашем февральском анализе, четыре по-прежнему не получили ответа: статистическое выделение коммерческих C2C-транзакций в отдельную категорию отчётности, создание стимулов для перехода к POS-эквайрингу, установление минимальных стандартов цифровых сервисов для банков и устранение разрыва между законодательным требованием о ведении бизнеса через коммерческие счета и практикой, при которой 59% МСБ используют для этого личные карты.

Побочный эффект: добросовестные пользователи

Плоский лимит не различает продавца, ежедневно принимающего сотни платежей на личную карту, и семью, в которой работающие дети переводят деньги пожилым родителям.

Формально переводы близким родственникам исключены из-под действия лимитов. Однако механизм подтверждения родственных связей — отдельный вопрос, на который банковская система пока не дала прозрачного ответа. Само требование документально подтверждать право перевести деньги собственной матери создаёт бюрократический барьер, которого ранее не существовало.

Это не центральная проблема введённых ограничений, но она подрывает доверие к мере, которая, по заявлению АБА и AzFina, «не создаст каких-либо дополнительных ограничений или трудностей для пользователей платёжных услуг, имеющих добросовестную практику проведения платёжных операций».

Сигнал изнутри системы

Показательно, что уже через десять дней после введения лимитов исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана в интервью агентству АПА заявил, что лимиты «могут быть пересмотрены с учётом передовой международной практики и тенденций развития экосистемы», и что возможно «применение альтернативных мер».

Это заявление свидетельствует о том, что и внутри банковского сообщества существует понимание: введённые лимиты могут оказаться недостаточным — или неточным инструментом для решения проблемы, масштаб которой был убедительно задокументирован в исследовании CBAR × Mastercard.

Заключение: от диагностики к мониторингу

В феврале 2026 года First News Intelligence Unit провёл первый в публичном пространстве Азербайджана детальный критический анализ данных совместного исследования Центрального банка и Mastercard Advisors — анализ, который переформулировал нейтральные данные отчёта как системную проблему, требующую ответа. Мы идентифицировали структуру причин, оценили фискальные последствия, описали побочные эффекты и поставили пять конкретных вопросов регулятору и банковскому сектору.

Пять месяцев спустя институциональный ответ последовал — и это само по себе значимо. Однако выбранный инструмент — плоские лимиты на приходные C2C-операции отвечает лишь на один из пяти вопросов и делает это в форме, отличной от той, которую предлагало само исследование.

Центральный тезис нашего февральского анализа остаётся в силе: проблема C2C — это проблема стимулов, а не лимитов. Пока формальная платёжная инфраструктура остаётся для большинства предпринимателей дорогой, труднодоступной и налогово невыгодной, ограничение одного неформального канала перенаправит поток не в формальную систему, а в ещё менее прозрачную среду — наличные расчёты.

В связи с этим мы считаем обоснованным следующий прогноз.

В ближайшие месяцы введённые лимиты с высокой вероятностью будут либо существенно скорректированы, либо дополнены стимулирующими мерами из арсенала, предложенного исследованием CBAR × Mastercard. Заявление исполнительного директора АБА о возможном пересмотре и «альтернативных мерах» подтверждает, что этот сценарий рассматривается уже сейчас.

Одновременно можно ожидать, что статистика наличного оборота за вторую половину 2026 года, если она будет опубликована, покажет рост доли наличных расчётов в секторе МСБ, особенно в регионах, что станет эмпирическим индикатором обратного эффекта ограничительного подхода.

First News Intelligence Unit продолжит мониторинг ситуации. По итогам года, при наличии доступных данных, мы подготовим аналитический обзор, который позволит оценить, какая из двух траекторий — формализация или архаизация, реализовалась на практике.

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Данный материал является продолжением аналитической статьи «Card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчётности», опубликованной First News Intelligence Unit 25 февраля 2026 года на основе данных совместного исследования «The Next Wave of Digitization in Azerbaijan» (Central Bank of the Republic of Azerbaijan × Mastercard Advisors, 2025).

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