С чистого листа. Старт в Лиге Наций - ФОТО

Сборная Азербайджана начинает новый путь в Лиге наций УЕФА — теперь уже в дивизионе D. После нескольких сезонов на более высоком уровне национальной команде предстоит заново выстраивать свой путь вверх.

Теперь каждый матч — это не просто очередная игра, а возможность сделать первый шаг к возвращению. Впереди — новый турнир, новые соперники и задача вновь подняться на ступень выше.

Сейчас, в первую очередь необходимо забыть о прежних неудачах. Первая игра предстоит в Каунасе против сборной Литвы. Для главного тренера Айхана Аббасова это первый цикл, к которому он готовил команду самостоятельно. В предыдущем отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года он пришел к рулю команды после разгромного поражения в Исландии. Первые матчи показали, что местный специалист сумел немного видоизменить игру команды, однако, впереди еще предстоит большой объем работы. В дивизион D азербайджанская команда попала после неудачной игры в группе со Швецией, Словакией и Эстонией, где было набрано всего одно очко.

АЙХАН АББАСОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ФУТБОЛУ

Нам предстоит сыграть против сильной команды, которая в первом матче турнира уже одержала победу. В составе нашего соперника есть много футболистов, играющих в Европе. При этом, они уже долгое время играют вместе. Я дал игрокам необходимые указания, если они сумеют их реализовать, то добьются необходимого результата.

Перед этим матчем азербайджанская команда провела в Баку товарищескую встречу с Таджикистаном. Да, одержанная победа подняла настроение, но, еще не ответила на многие вопросы. Не факт, что состав, вышедший с первых минут в этой встрече, останется прежним в стартовом поединке с Литвой. К счастью, мы смоем увидеть на поле получивших травмы Абдуллу Хайбаллева и Махира Эмрели. Махир провел неплохой поединок, умело прессинговал, но, увы, не у всех игроков игра получилась яркой.

МАХИР ЭМРЕЛИ

ИГРОК СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

В матче против Таджикистана я получил травму колена, но сейчас чувствую себя хорошо и полностью готов к предстоящей игре. Думаю, никаких проблем не возникнет. Верю, что могу забить. Не бывает ничего важнее победы твоей национальной сборной.

Теперь же ставки еще выше, ошибки непростительны, выигрывать надо во что бы то ни стало. Что касается команды Литвы, то, как отмечал Айхан Аббасов, в ее составе есть игроки, выступающие в разных европейских чемпионатах. Есть тут и представитель «Торино», а также игроки «Целе», «Энерги» (Коттбус) и других клубов. Если даже не первого, то второго дивизиона сильных футбольных стран. Одной из сильных сторон литовцев являются стандарты, при которых, азербайджанским футболистам необходимо быть очень внимательными. Увы, из-за травм не вызваны в команду игроки «Карабаха» Бадави Гусейнов и Эльвин Джафаргулиев, которые были бы весьма полезны. В защите могут сыграть Эльвин Бадалов, Рахиль Мамедов, Рахман Дашдамиров и Теллур Муталлимов. Торал Байрамов может появиться на поле как в полузащите, так и на краю защиты. К слову, именно последний стал автором победного мяча в игре против Таджикистана ударом со штрафного.

В воротах мы можем увидеть Эмиля Балаева. Он защищал ворота в том победном матче пару дней назад. Махир Эмрели может появиться в старте в случае, если команда выйдет на игру с одним выдвинутым вперед нападающим, что вполне вероятно. В центре поля могут появиться Эмин Махмудов и Алексей Исаев. Рагим Садыхов начинал товарищеский матч в старте, также, как и Абдулла Хайбуллаев. Есть в команде и дебютанты. Например, Эдгар Адильханов, выступающий в составе «Шамахы». В своей первой игре он получил оценку 5,0.

ЭДГАРАС ЯНКАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ЛИТВЫ

У Азербайджана есть игроки уже имеющие хороший международный опыт, выступающие в Лиге чемпионов. Это будет более сильный соперник, чем Лихтенштейн.

В спортивном мире Азербайджан и Литву уже давно связывают не только соревнования, но и имена известных специалистов — в частности, тренеров Валдаса Дамбраускаса и Римаса Куртинайтиса. Это приятная и, безусловно, интересная связь. Но, сегодня разговор идет о другой дуэли. Сборной Азербайджана необходимо побеждать и начинать свой новый путь в Лиге наций с нужного результата. Этот старт должен ответить на многие вопросы, которые сегодня остаются открытыми. Он покажет, на кого тренерский штаб рассчитывает в ближайших матчах, кто способен стать частью костяка команды и вокруг каких футболистов будет строиться сборная в дальнейшем. В следующем году команда примет участие в отборочном цикле к чемпионату Европы 2028 года — а значит, время для экспериментов постепенно сменяется временем для формирования по-настоящему сильной команды.

ЭМИН АХМЕДОВ