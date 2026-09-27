МИД Азербайджана поздравил Туркменистан с Национальным днем - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Туркменистан с Днем независимости.
Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети X.
"От всей души поздравляем братский народ и правительство Туркменистана с Национальным днем Туркменистана!
Желаем Туркменистану прочного мира, процветания, прогресса и развития.
С Национальным днем!" - говорится в публикации.
Warm congratulations to the brotherly people and the Government of Turkmenistan on the occasion of Turkmenistan’s National Day!
We wish Turkmenistan continued peace, prosperity, progress and development.
Happy National Day! 🇦🇿🇹🇲 pic.twitter.com/G6fP7SBIe3 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 27, 2026
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