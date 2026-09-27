 В Ходжалы почтили память шехидов - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

В Ходжалы почтили память шехидов - ФОТО

First News Media16:00 - Сегодня
В Ходжалы почтили память шехидов - ФОТО

В связи с 27 сентября — Днём памяти представители общественности посетили Аллею шехидов, расположенную в городе Ходжалы.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Согласно информации, в связи с Днём памяти сотрудники Ходжалинского районного отдела Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также сотрудники Ходжалинского районного отдела полиции посетили Аллею шехидов и почтили память героических шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет нашей Родины. Во время посещения к могилам шехидов были возложены цветы, за упокой их душ были прочитаны молитвы.

Отмечается, что азербайджанский народ всегда чтит память своих героических сыновей, погибших в Отечественной войне и других боях. Героизм и самоотверженность шехидов навечно вписаны в историю Азербайджана. Память о наших шехидах всегда будет почитаться с глубоким уважением.

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