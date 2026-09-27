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Общество

Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы

First News Media14:50 - Сегодня
Коллектив Милли Меджлиса посетил парк Победы

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, заместители председателя — Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы, Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов парламента, депутаты, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, начальники отделов и их заместители Аппарата и Управления делами в связи с 27 сентября — Днём памяти посетили парк Победы.

Об этом сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты и коллектив Милли Меджлиса возложили свежие цветы к памятнику Победы в парке и почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

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