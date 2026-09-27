В Баку восстановлено движение транспорта на улицах, где проходила Формула-1

В связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года восстановлено движение транспорта на улицах, по которым проходит трасса Бакинского городского кольца.

Сразу после завершения главной гонки в городе были проведены работы по демонтажу инфраструктуры трассы и трибун на кругу Азнефть, после чего центральные улицы были возвращены в пользование автомобилистов.

Ограничения на движение транспорта, введенные на некоторых улицах, где проходила гонка, были сняты сегодня в 00:00.

С 12:30 движение на дорогах полностью восстановлено, за исключением участка от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина до пересечения улиц Зарифы Алиевой и Пушкина.

Отметим, что в неделю проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 были созданы дополнительные возможности для более удобной организации движения транспорта в центральной части города. В утренние и вечерние часы по ряду основных направлений оставались открытыми транзитные коридоры, что улучшало возможности передвижения для жителей города и водителей. В 2026 году возможности для движения транспорта были расширены еще больше. Впервые был организован новый транзитный коридор от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина в направлении проспекта Бюльбюля.