Эрдоган: Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно

Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно.

Как передает 1news.az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в соцсети Х по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

"В этот День памяти я с уважением чту память наших героев-шехидов, которые сражались за освобождение Карабаха от оккупации и восстановление его свободы, и отдаю дань почета нашим ветеранам.

Карабах - азербайджанская земля и останется таковой навечно", - отметил турецкий лидер.