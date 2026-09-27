День памяти: путь Азербайджана к Великой Победе

«Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы победим! Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!» - эти слова Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева поставили мощный восклицательный знак в тридцатилетней истории борьбы за восстановление территориальной целостности страны.

Они стали не просто выражением твердой государственной воли, но и источником силы и уверенности, с которыми азербайджанские солдаты и офицеры шли в бой, освобождая родную землю.

Не всем из них было суждено вернуться домой. Они отдали за Родину самое дорогое - свою жизнь. Их имена навсегда вписаны в историю Азербайджана, их бессмертный подвиг останется в памяти народа и в сердцах будущих поколений как символ мужества и беззаветной любви к Отчизне.

Сегодня в Азербайджане – День памяти.

День, когда началась Отечественная война…

И восклицательный знак!

Тридцатилетний период армянской оккупации 20 процентов суверенных территорий Азербайджана оставил глубокие шрамы на теле страны: чудовищные этнические чистки, разрушенные города, стертые с лица земли села, уничтоженное материально-культурное наследие, оскверненные святыни, экоцид, незаживающая рана Ходжалинского геноцида.

Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и требовавшие безотлагательного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана, так и не были исполнены. Международное сообщество не предприняло необходимых мер, чтобы принудить агрессора выполнить основополагающие требования международного права.

Особо показательна в этом плане бездеятельность Минской группы ОБСЕ, которая за годы своего бессмысленного существования так и не предприняла ни единого эффективного шага для мирного урегулирования конфликта, и фактически превратилась в механизм его «замораживания» и сохранения «статус-кво».

Пока Ереван упивался иллюзией безнаказанности, Баку поступательно создавал фундамент будущего триумфа, укрепляя позиции страны на мировой арене, усиливая экономику и военный потенциал. Это был последовательный процесс подготовки к моменту, когда дипломатическое решение окажется возможным уже на новых условиях.

Полномасштабный кризис переговорного процесса начался с приходом к власти в Армении Никола Пашиняна, который попытался обнулить прежние договоренности и изменить формат переговоров. Окончательно маски были сброшены в 2019 году - визит Пашиняна в оккупированный Ханкенди с лозунгом «Карабах - это Армения, и точка» стал де-факто заявлением об аннексии и похоронах мирного процесса.

На этот вызов последовал молниеносный исторический ответ Президента Ильхама Алиева: «Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак!». Он стал не просто политическим манифестом, а жестким водоразделом, после которого противник понял - компромиссов за счет суверенитета не будет.

И когда Армения окончательно разрушила дипломатические мосты своими военно-политическими провокациями - новыми территориальными претензиями, незаконным заселением оккупированных земель, непрекращающимися эскалациями, включая провокацию в Товузе - Азербайджанская армия ответила стремительным контрнаступлением, шаг за шагом освобождая территории от вражеской оккупации.

Только вперед!

«Нам удалось в тот же день прорвать первую линию обороны противника, и после этого все 44 дня мы шли только вперед!» - оценка Президента Ильхама Алиева точно передает динамику и характер Второй Карабахской войны.

За 44 дня Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продемонстрировала миру беспрецедентный профессионализм, совершенно новый тип ведения боевых действий, интеграцию передовых вооружений, технологических решений, беспилотных систем и высочайшую мобильность.

В первые же часы Азербайджанская армия прорвала особо укрепленную переднюю оборонительную линию врага и освободила несколько карабахских сел, важные стратегические высоты в Агдере и на хребте Муровдаг.

3 октября было освобождено стратегически важное село Мадагиз, которому президент вернул его историческое название - Суговшан. Спустя день национальная армия освободила город Джебраил, 9 октября - поселок Гадрут, 17 октября - город Физули. 18 октября – Худаферин, 20 октября - город Зангилан. 25-26 октября наша армия освободила ряд сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, и город Губадлы.

Стратегической целью Азербайджанской армии было освобождение сердца Карабаха - города Шуша. Силы специального назначения вошли в город с нескольких направлений. Наша героическая армия успешно завершила Шушинскую операцию, составляющую одну из славных страниц мировой военной истории. Радостную весть об освобождении Шуши Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев передал 8 ноября рано утром в Шехидляр хиябаны: «Шуша теперь свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана. Эта история будет жить вечно. Это - день нашей славной Победы! Мы одержали эту победу на поле боя».

8 ноября 2020 года навсегда вписан в историю Азербайджана, как день Великой Победы. Не случайно, что дата освобождения Шуши от оккупации Распоряжением Президента объявлена Днем Победы.

Освобождение Шуши полностью сломило силу сопротивления армянской армии. 9 ноября Азербайджанская армия очистила от врага еще ряд сел и 8 стратегических высот.

Армянская армия была разгромлена. Тяжелое поражение вынудило Ереван подписать акт о капитуляции. В соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября, военные действия были остановлены. Армения 20 ноября передала Вооруженным силам Азербайджана Агдамский, 25 ноября - Кяльбаджарский, а 1 декабря - Лачинский районы.

Таким образом, всего за 44 дня от оккупации были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел. Выверенная стратегия Верховного главнокомандующего и уникальная тактика Вооруженных сил привели к восстановлению территориальной целостности Азербайджана, а спустя 3 года, 19-20 сентября 2023 года - к восстановлению государственного суверенитета.

«Железный кулак». Война XXI века

Сегодня стратегия и тактика Второй Карабахской войны изучаются в ведущих военных академиях мира как эталон современного военного искусства. Азербайджанская армия, применившая современное вооружение и действовавшая в условиях сложнейшего горного рельефа, за 44 дня продемонстрировала высокий уровень военного мастерства.

Масштаб достигнутого результата особенно ярко проявился в сравнении с состоянием армянских вооруженных сил - по приведенным данным, более десяти тысяч армянских военнослужащих дезертировали, тогда как в Вооруженных силах Азербайджана не было ни единого случая оставления поля боя.

Глава государства неоднократно подчеркивал: «Эту победу завоевали не наши технические средства, а наши солдаты и офицеры. Пядь за пядью освобождая наши земли от врага, они подарили нашему народу эту Победу. Поэтому первым героем этой победы является Азербайджанский солдат, Азербайджанский офицер, и каждый должен знать это».

Великая Победа в Отечественной войне была завоевана ценой крови и жизни отважных сыновей нашего народа. Около 3 000 азербайджанских военнослужащих пали шехидами в боях за освобождение родных земель от оккупации. Их мужество и героизм получили высокую оценку государства и народа. Распоряжением Президента 27 сентября объявлен Днем памяти. В этот день народ Азербайджана склоняет голову перед светлой памятью шехидов, храня в памяти и сердцах их имена и бессмертный подвиг.

Принуждение к миру

Послевоенный период также требовал от Азербайджанского государства выверенной стратегии – стране предстояло не только закрепить результаты исторической Победы, но и превратить их в устойчивые политико-правовые реалии.

Ереван при поддержке внешних покровителей пытался затянуть выполнение обязательств, главным из которых был полный и незамедлительный вывод подразделений вооруженных сил Армении и роспуск незаконных вооруженных формирований сепаратистского режима. Однако на протяжении трех послевоенных лет Ереван и подконтрольная ему хунта саботировали выполнение этих ключевых пунктов. Армянская сторона продолжала укреплять эшелонированные линии обороны, проводить инженерно-саперные работы и предпринимать диверсионные вылазки, через Лачинскую дорогу продолжалась переброска вооружения и боеприпасов, мин производства 2021 года, проводилась ротация армянских ВС и финансирование сепаратистских структур.

Армения пыталась лавировать между Пражскими договоренностями 2022 года и новыми военно-политическими провокациями. На каждый такой выпад Азербайджан отвечал асимметрично и предельно жестко. Такие локальные военные операции, как «Фаррух», «Возмездие» методично лишали сепаратистов стратегических высот и ресурсов.

Кульминацией этой стратегии стала сентябрьская антитеррористическая операция 2023 года. Менее чем за сутки, 19-29 сентября сепаратистская хунта была разгромлена, марионеточный режим вынужденно объявил о самороспуске, остатки незаконных вооруженных формирований - полностью разоружены.

Важно отметить: в ходе операции не пострадал ни один мирный житель или объект гражданской инфраструктуры. Это был однозначный приказ Верховного главнокомандующего - удары должны наноситься исключительно по легитимным военным целям, огневым позициям, складам боеприпасов, штабам и средствам ПВО незаконных формирований. Гражданская инфраструктура и мирное население не должны были пострадать, и азербайджанская армия блестяще справилась с этой задачей.

Покинувший территорию страны российский миротворческий контингент поставил окончательную точку в вопросе полного восстановления суверенитета. Венцом этой победной стратегии стало парафирование мирного соглашения в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

Так, Ереван был окончательно принужден к миру - силой дипломатии и военной мощи Азербайджана.

Новая эпоха

Сегодня на освобожденных от оккупации территориях развернулась масштабная созидательная работа: успешно реализуется программа «Великое возвращение», возрождаются города и села, залечиваются раны экоцида и культурного вандализма.

Феномен сильного Азербайджанского государства, сформированный благодаря политической дальновидности, несгибаемой воле и стратегическому мышлению его лидера, стал фактором, изменившим расстановку сил во всем регионе.

Абсолютная историческая Победа Азербайджана стала переломом, изменившим саму геополитическую реальность, продемонстрировав, что восстановление нарушенной территориальной целостности не может оставаться бесконечным предметом переговоров, а международное право требует сильной политической воли для его реализации. Так завершился тридцатилетний путь Азербайджана к восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета - путь, в котором военная мощь и тонкая дипломатия соединились в единую государственную линию, определившую новую реальность региона.

«Наши земли были освобождены от оккупации ценой жизни и крови шехидов, солдат и офицеров, гази. История, написанная сегодня нашей победоносной армией, служит прочной основой для Азербайджана, который в будущем станет развиваться еще быстрее, будет процветать. Это одновременно является важным фактором, обеспечивающим устойчивый и долгосрочный мир, спокойствие и безопасность в регионе» - Президент Азербайджана Ильхам Алиев.