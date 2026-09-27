Личный состав Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу посетил парк Победы - ФОТО

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили парк Победы в Баку.

Как сообщает 1news.az, они возложили цветы к памятнику Победы, почтив память шехидов, павших в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября ежегодно отмечается как День памяти.