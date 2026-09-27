 Разрушительные ливни в Индии: более 56 человек погибли из-за трехдневных дождей - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Разрушительные ливни в Индии: более 56 человек погибли из-за трехдневных дождей - ВИДЕО

First News Media16:40 - Сегодня
Разрушительные ливни в Индии: более 56 человек погибли из-за трехдневных дождей - ВИДЕО

Индийский штат Уттар-Прадеш накрыли затяжные проливные дожди, продолжавшиеся непрерывно около 60 часов.

По данным правительства региона, жертвами стихии стали как минимум 56 человек, еще 46 получили травмы. Кроме того, погибли 107 голов скота, а более тысячи жилых построек получили повреждения.

Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Ситапур (семь человек), а также в Лакхимпур-Кхери, Бахрайче и Балрампуре (по пять человек). Серьезнее всего от стихии пострадал округ Харгои, где повреждено 272 дома.

Согласно отчетам Индийского метеорологического департамента, за сутки уровень осадков в ключевых точках штата превысил 200 мм (в Банде — 227,6 мм, в Фатехгархе — 224 мм). Сильные ливни, сопровождавшиеся порывистым ветром, парализовали транспортное движение, затопили ключевые магистрали и усложнили доступ к паломническим местам в Айодхье. Метеорологи предупреждают о риске повторных гроз и внезапных паводков в восточных районах штата.

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