 Энергия созидания: азербайджанские нефтяники отмечают профессиональный праздник | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Энергия созидания: азербайджанские нефтяники отмечают профессиональный праздник

Фарида Багирова10:00 - Сегодня
Энергия созидания: азербайджанские нефтяники отмечают профессиональный праздник

Азербайджан сегодня отмечает День нефтяника – праздник людей, чей героический труд на протяжении десятилетий был неразрывно связан с важнейшими этапами развития нашей страны.

Самоотверженность азербайджанских нефтяников, воспетая в стихах и песнях, занимает особое место в национальной истории. Именно с ней неразрывно связаны экономическое становление страны и формирование ее энергетического потенциала.

Со временем этот потенциал вышел далеко за рамки одной нефтедобычи, открыв новые возможности для развития всей энергетической сферы. Сформированный в годы реализации Нефтяной стратегии потенциал позволил стране последовательно расширить свои возможности и в газовой сфере, превратившись в важного поставщика природного газа на международные рынки.

Нефтяные маршруты, газовые коридоры - развитие комплекса заложило основу для реализации крупных международных проектов, укрепив позиции Азербайджана как важного и надежного партнера. 

На этом фоне меняется и сама энергетическая роль Азербайджана. Если в первые годы реализации Нефтяной стратегии основное внимание было сосредоточено на привлечении международных инвестиций в освоение нефтяных ресурсов, то впоследствии энергетическая повестка значительно расширилась за счет масштабных газовых проектов и новых маршрутов транспортировки.

Сегодня Азербайджан выступает одновременно производителем и экспортером нефти и природного газа, а также важным транзитным звеном региональной энергетической инфраструктуры. Параллельно страна наращивает потенциал возобновляемой энергетики, формируя уже более широкую модель энергетического развития.

Таким образом, славный путь, начавшийся с исторического «Контракта века», привел к формированию многокомпонентного энергетического потенциала, в котором нефть и газ остаются важнейшими направлениями, а новые энергетические проекты открывают дополнительные перспективы для страны.

Сегодня нефтегазовый сектор Азербайджана, основы которого были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и получили дальнейшее развитие благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева, вступает в новый исторический этап. Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на международной энергетической карте, внося весомый вклад в энергетическую безопасность Европы и расширяя географию энергетического сотрудничества.

За всеми этими достижениями стоит многолетний труд людей, посвятивших себя развитию одной из важнейших отраслей страны. Сегодня, в День нефтяника, звучат многочисленные поздравления в адрес тех, благодаря самоотверженности и профессионализму которых создавалась энергетическая мощь Азербайджана, закладывался фундамент экономического развития страны и укреплялись ее позиции на международной арене.

Присоединяемся к ним и желаем представителям этой благородной профессии крепкого здоровья, счастья, новых успехов и благополучия!

Поделиться:
420

Актуально

Мнение

23 часа, изменившие реальность: Азербайджан отмечает День государственного ...

Политика

Haber Global рассказал о восстановлении суверенитета Азербайджана

Мнение

192 имени, которые мы не забудем: фотографии шехидов 19-20 сентября

Политика

20 сентября – День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

Мнение

192 имени, которые мы не забудем: фотографии шехидов 19-20 сентября

Энергия созидания: азербайджанские нефтяники отмечают профессиональный праздник

23 часа, изменившие реальность: Азербайджан отмечает День государственного суверенитета

Крах армянского сепаратизма — триумф суверенитета Азербайджана: исторический урок 19 сентября

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

ОТГ, Средний коридор и Каспий: как формируется новая система связей Евразии

Финансовая империя за фасадом благотворительности: истинное лицо жены Рубена Варданяна

Армении - 0, России - 30 тысяч: цена международных правил

Когда мир выбирает Баку для разговора

Последние новости

МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Сегодня, 12:35

Микаил Джаббаров поздравил азербайджанский народ с Днем государственного суверенитета

Сегодня, 12:24

Haber Global рассказал о восстановлении суверенитета Азербайджана

Сегодня, 12:04

Азербайджан восстановил справедливость и изменил будущее региона

Сегодня, 11:51

В Азербайджане избиратели голосуют на выборах в российскую Думу

Сегодня, 11:26

Страны Карибского бассейна готовятся судиться с Британией из-за рабства

Сегодня, 11:14

192 имени, которые мы не забудем: фотографии шехидов 19-20 сентября

Сегодня, 11:00

Джейхун Байрамов отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Сегодня, 10:53

20 сентября – День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

Сегодня, 10:25

Энергия созидания: азербайджанские нефтяники отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 10:00

МИД Азербайджана опубликовал заявление по случаю Дня государственного суверенитета

Сегодня, 09:38

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещен видеоролик ко Дню государственного суверенитета

Сегодня, 09:20

23 часа, изменившие реальность: Азербайджан отмечает День государственного суверенитета

Сегодня, 09:00

В центре Баку временно закроют часть парковок из-за «Формулы-1»

19 / 09 / 2026, 23:49

Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке

19 / 09 / 2026, 23:21

Трамп объявил о создании «сил искусственного интеллекта» в США

19 / 09 / 2026, 22:59

Армения и Россия обсудят будущее Южно-Кавказской железной дороги

19 / 09 / 2026, 22:31

В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

19 / 09 / 2026, 22:03

Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно

19 / 09 / 2026, 21:42

«Игла Кащея»: главный вызов армяно-азербайджанского примирения

19 / 09 / 2026, 21:16
Все новости
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанским актером, членом Европейской киноакадемии Орханом Искендерли. Орхан Искендерли снимался в главных ролях в фильмах режиссёра Хилала Байдарова18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52