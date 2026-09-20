Энергия созидания: азербайджанские нефтяники отмечают профессиональный праздник

Азербайджан сегодня отмечает День нефтяника – праздник людей, чей героический труд на протяжении десятилетий был неразрывно связан с важнейшими этапами развития нашей страны.

Самоотверженность азербайджанских нефтяников, воспетая в стихах и песнях, занимает особое место в национальной истории. Именно с ней неразрывно связаны экономическое становление страны и формирование ее энергетического потенциала.

Со временем этот потенциал вышел далеко за рамки одной нефтедобычи, открыв новые возможности для развития всей энергетической сферы. Сформированный в годы реализации Нефтяной стратегии потенциал позволил стране последовательно расширить свои возможности и в газовой сфере, превратившись в важного поставщика природного газа на международные рынки.

Нефтяные маршруты, газовые коридоры - развитие комплекса заложило основу для реализации крупных международных проектов, укрепив позиции Азербайджана как важного и надежного партнера.

На этом фоне меняется и сама энергетическая роль Азербайджана. Если в первые годы реализации Нефтяной стратегии основное внимание было сосредоточено на привлечении международных инвестиций в освоение нефтяных ресурсов, то впоследствии энергетическая повестка значительно расширилась за счет масштабных газовых проектов и новых маршрутов транспортировки.

Сегодня Азербайджан выступает одновременно производителем и экспортером нефти и природного газа, а также важным транзитным звеном региональной энергетической инфраструктуры. Параллельно страна наращивает потенциал возобновляемой энергетики, формируя уже более широкую модель энергетического развития.

Таким образом, славный путь, начавшийся с исторического «Контракта века», привел к формированию многокомпонентного энергетического потенциала, в котором нефть и газ остаются важнейшими направлениями, а новые энергетические проекты открывают дополнительные перспективы для страны.

Сегодня нефтегазовый сектор Азербайджана, основы которого были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и получили дальнейшее развитие благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева, вступает в новый исторический этап. Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на международной энергетической карте, внося весомый вклад в энергетическую безопасность Европы и расширяя географию энергетического сотрудничества.

За всеми этими достижениями стоит многолетний труд людей, посвятивших себя развитию одной из важнейших отраслей страны. Сегодня, в День нефтяника, звучат многочисленные поздравления в адрес тех, благодаря самоотверженности и профессионализму которых создавалась энергетическая мощь Азербайджана, закладывался фундамент экономического развития страны и укреплялись ее позиции на международной арене.

Присоединяемся к ним и желаем представителям этой благородной профессии крепкого здоровья, счастья, новых успехов и благополучия!