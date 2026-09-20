Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил азербайджанский народ с Днем государственного суверенитета.

Соответствующую публикацию он разместил в соцсети X.

«Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, олицетворяющий полное восстановление государственного суверенитета нашей страны.

20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных под руководством Президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью обеспечены», – написал министр.

Микаил Джаббаров пожелал Азербайджану мира и процветания и почтил память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

«Поздравляю наш народ с Днем государственного суверенитета. С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни ради этого исторического достижения», – отметил он.