19 сентября 2024 года вошло в новую историю Азербайджана как символическая веха национальной гордости и государственного величия.

В этот день президент Ильхам Алиев подписал историческое распоряжение «Об учреждении Дня государственного суверенитета в Азербайджанской Республике». Ежегодное празднование этого дня 20 сентября — это не просто дань уважения ключевому военному и политическому успеху, это торжество исторической справедливости, восстановление верховенства международного права и финал многолетнего пути, наполненного испытаниями, стойкостью, глубоким стратегическим расчетом и беспрецедентным народным единством.

Три десятилетия испытаний

Чтобы полностью осознать значение великой победы и восстановления суверенитета, необходимо вернуться к истокам трагедии, с которой столкнулся азербайджанский народ на заре своей независимости. В конце 1980-х и начале 1990-х годов Азербайджан подвергся военной агрессии со стороны соседней Армении. Результатом этой оккупационной политики стало захватническое отторжение 20 процентов признанной на международном уровне территории страны. Карабах — исконная и древняя земля Азербайджана — и семь прилегающих к нему районов оказались под оккупацией, продолжавшейся долгие тридцать лет.

Оккупация сопровождалась чудовищной гуманитарной катастрофой. В Армении и на захваченных азербайджанских землях была проведена тотальная этническая чистка. Более одного миллиона азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, лишившись своих домов, имущества и крова. На оккупированных территориях планомерно стиралось культурно-историческое наследие азербайджанского народа: разрушались и осквернялись мечети, стерты с лица земли сотни городов и сел. Кульминацией этих преступлений против человечности и военных преступлений стал Ходжалинский геноцид 26 февраля 1992 года, когда с особой жестокостью были убиты 613 мирных жителей, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков.

Парадокс и трагедия той эпохи заключались в полном бездействии мирового сообщества. Совет Безопасности ООН принял четыре известные резолюции (822, 853, 874 и 884), требовавшие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана. Однако эти документы оставались на бумаге в течение почти трех десятилетий. Ни одна международная организация, включая ООН, не решилась применить против страны-агрессора эффективные санкции или меры принуждения.

Особую нелицеприятную роль в этом процессе сыграла Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году для содействия мирному урегулированию конфликта. За почти 30 лет своего существования сопредседатели группы совершили сотни визитов, но их деятельность сводилась к имитации переговоров, замораживанию конфликта и попыткам узаконить сложившийся статус-кво. Встречи превратились в формальность, а агрессор ощущал свою полную безнаказанность, продолжая удерживать чужие земли.

44 дня, изменившие историю: Железный кулак и капитуляция агрессора

Видя неэффективность международных механизмов, президент Ильхам Алиев планомерно и последовательно выстраивал национальную стратегию. В ее основе лежали три столпа: мощная независимая экономика, современная модернизированная армия и эффективная, принципиальная внешняя политика. Президент неоднократно предупреждал с международных трибун, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией и восстановят свою территориальную целостность — мирным или военным путем.

Час истины настал 27 сентября 2020 года, когда в ответ на очередную крупномасштабную провокацию армянских вооруженных сил Азербайджан начал контрнаступательную операцию, получившую название «Отечественная война». В течение 44 дней доблестная Азербайджанская армия под командованием Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева продемонстрировала беспрецедентный героизм, высочайшую тактическую подготовку и преимущество передовых военных технологий. Освобождение города Шуша — стратегической и духовной консерватории Карабаха — 8 ноября 2020 года стало решающим переломом всей военной кампании.

«Шуша — это не только корона Карабаха, но и символ нашего национального духа, нашей непреклонной воли и военной победы. Мы вернулись в Шушу, мы вернулись на свои родные земли и останемся здесь навсегда». - президент Ильхам Алиев.

Осознав неминуемость полного военного разгрома, руководство Армении было вынуждено пойти на капитуляцию. 10 ноября 2020 года было подписано историческое Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России. Согласно этому документу, Азербайджан не только закрепил за собой освобожденные военным путем территории, но и добился бескровного возвращения Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. Заявление прямо обязывало Армению полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана.

Поствоенные провокации и необходимость решающего шага

Несмотря на взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению, армянская сторона продолжала грубо нарушать его пункты. На территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно разместился Российский миротворческий контингент (РМК), продолжали незаконно находиться остатки армянских вооруженных сил и иные нелегальные вооруженные формирования.

В период с 2020 по 2023 год Армения с использованием грунтовых дорог и обходных путей незаконно ввозила в Карабах огромное количество оружия, боеприпасов и мин, произведенных уже после войны — в 2021 и 2022 годах. На территории протяженностью около 480 километров вдоль линии соприкосновения были возведены новые заминированные полосы, оборудовано более 500 боевых позиций, свыше 350 огневых точек для тяжелой артиллерии и долговременных фортификаций. Регион превращался в пороховую бочку.

Кроме того, незаконные армянские формирования систематически применяли средства радиоэлектронной борьбы. 18 сентября 2023 года под удар попали системы GPS-навигации пассажирских авиалайнеров, совершавших полеты в воздушном пространстве Азербайджана, что создало прямую угрозу международной авиационной безопасности.

Чаша терпения переполнилась 19 сентября 2023 года. На территории Ходжавендского района грузовой автомобиль Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана подорвался на противотанковой мине, заложенной армянской диверсионной группой. В тот же день подорвался автомобиль с сотрудниками полиции, спешившими на место происшествия. Погибли шестеро граждан Азербайджана. Стало очевидно: диверсионная деятельность носит последовательный и планомерный характер, а терпеть наличие незаконных вооруженных группировок на суверенной территории страны более невозможно.

23 часа локальной операции: Филигранная точность и восстановление суверенитета

19 сентября 2023 года Вооруженные силы Азербайджана начали локальные антитеррористические мероприятия в Карабахском экономическом районе. Целями операции были четко определены: пресечение широкомасштабных провокаций, разоружение и вывод остатков армянских вооруженных сил с азербайджанской земли, нейтрализация военной инфраструктуры и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

Антитеррористическая операция вошла в историю мировой военной науки своей уникальной филигранной точностью. Используя высокоточное оружие и современную разведку, азербайджанская армия наносила удары исключительно по легитимным военным целям — огневым позициям, складам боеприпасов и военной технике. Гражданская инфраструктура и мирное население не пострадали. Операция завершилась ровно через 23 часа и 51 минуту: не выдержав натиска и полной изоляции, армянские формирования безоговорочно сложили оружие и согласились на условия Баку.

В результате операции были полностью разоружены и выведены все незаконные формирования. Азербайджан восстановил свой полный государственный суверенитет над всей территорией страны. Логическим следствием этого триумфа стал досрочный вывод Российского миротворческого контингента с территории Азербайджана в апреле 2024 года, так как необходимость в его пребывании полностью отпала. На всей карте Азербайджана остался лишь один законный хозяин — азербайджанский народ и азербайджанское государство.

Архитектура победы: стратегическое предвидение Ильхама Алиева

Великая победа Азербайджана и полное восстановление государственного суверенитета — это закономерный результат многолетнего политико-дипломатического и военного курса, лично разработанного и реализованного президентом Ильхамом Алиевым. На протяжении десятилетий глава государства вел гроссмейстерскую партию на мировой арене, нейтрализуя внешнее давление, формируя новые региональные альянсы и методично лишая противника пространства для маневра.

Успех этого исторического пути стал возможен благодаря дальновидной и системной политике. Каждое решение президента — будь то жесткие дипломатические раунды, шаги в сфере военного строительства или бескомпромиссная отстаивание национальных интересов — было подчинено единой стратегической цели. Баку мастерски сочетал дипломатическое давление с непререкаемой военной мощью.

Отдельным важнейшим фронтом стали выступления и интервью Ильхама Алиева ведущим мировым СМИ во время 44-дневной войны и в поствоенный период. Глава государства лично опровергал информационные фейки, четко разъяснял международно-правовую базу позиции Азербайджана.

«Мы восстановили справедливость, мы восстановили международное право, мы восстановили наш суверенитет. Сегодня азербайджанский флаг гордо реет во всех уголках Карабаха и Восточного Зангезура. Отныне мы будем жить на этих землях вечно», — Президент Ильхам Алиев.

Учреждение Дня государственного суверенитета — это не просто запись в календаре памятных дат. Это окончательный, не подлежащий пересмотру вердикт истории. Азербайджан не просто вернул свои земли — он доказал всему миру, что право на независимость и национальное достоинство отстаивается не бесконечными резолюциями на бумаге, а несгибаемой волей народа, железным единством и стратегической мудростью лидера.

Сегодня, когда над Ханкенди, Шушой и каждым уголком Карабаха и Восточного Зангезура гордо развевается трехцветный флаг, страна уверенно шагает в новое будущее. Тридцатилетний период боли, потерь и несправедливости навсегда остался в прошлом, уступив место эпохе созидания, сильного государства и исторического триумфа. Дата 20 сентября отныне и навсегда запечатлена в памяти поколений как символ возрожденной справедливости, несокрушимой силы духа и вечного, неделимого суверенитета Азербайджана.