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Украина атаковала Москву сотнями беспилотников

First News Media13:12 - Сегодня
Украина атаковала Москву сотнями беспилотников

Украина осуществила крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Москву.

Российские силы ПВО с субботы сбили более 1600 украинских беспилотников, около 450 из которых направлялись к Москве, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, еще один попал в жилой дом. Reuters сообщает, что его корреспонденты слышали взрывы и видели дым над территорией НПЗ. Масштаб повреждений предприятия пока не установлен.

В Московской области погибли два человека. В Раменском районе после попаданий беспилотников из 21-этажного жилого дома эвакуировали около 400 человек, в том числе 70 детей. Повреждения получили несколько домов.

Атака произошла в последний день парламентских выборов в России. Собянин заявил, что ее целью был срыв голосования. Украина произошедшее пока не комментировала.

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