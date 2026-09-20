Анастасия Лаврина, член молодежного объединения партии «Ени Азербайджан», научный исследователь Института развития и дипломатии Университета АДА

Сегодня руководство Армении благодарит Азербайджан за открывающиеся возможности. Ереван говорит о мире, торговле, транзите и выходе из многолетней изоляции. Ещё несколько лет назад тот же политический центр поддерживал сепаратистский режим в Карабахе и пытался сохранить последствия оккупации. Эта перемена стала результатом последовательной политики Азербайджана.

Баку восстановил историческую справедливость. Когда дипломатия и международные механизмы оказались бессильны, Азербайджан применил силу и заставил Армению вернуться на путь международного права, признать территориальную целостность соседнего государства и отказаться от территориальных претензий. Теперь и Ереван признаёт преимущества реальности, созданной Азербайджаном.

В этом заключается главный политический смысл 20 сентября, 2023 года. Восстановление суверенитета Азербайджана завершило один исторический период и сформировало основу новой региональной системы. В её центре находятся признанные границы, единая государственная власть и экономические интересы стран Южного Кавказа.

Почти три десятилетия международное право существовало отдельно от ситуации на местах. Совет Безопасности ООН ещё в 1993 году принял четыре резолюции, требовавшие вывода армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана. Эти документы остались невыполненными. Минская группа ОБСЕ проводила встречи и готовила предложения, однако прекращения оккупации добиться не смогла. Отсутствие практических результатов позволяло Армении рассчитывать на сохранение статус-кво.

Международно признанные границы Азербайджана существовали на политических картах, тогда как часть территории страны находилась под контролем армянских сил и созданного при поддержке Еревана сепаратистского режима. Армения использовала переговоры для затягивания процесса, надеясь со временем превратить оккупацию в привычную реальность.

В 2019 году Никол Пашинян заявил в оккупированном тогда Ханкенди: «Карабах — это Армения, и точка». Эта формула раскрыла истинное отношение армянского руководства к мирному процессу. Президент Ильхам Алиев дал ответ, который впоследствии определил развитие событий: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак».

27 сентября 2020 года начался военный перелом. За 44 дня Азербайджанская армия освободила значительную часть оккупированных территорий. Армения приняла условия трёхстороннего заявления и вывела силы из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Азербайджан собственными силами добился выполнения решений, которые международные структуры десятилетиями не могли реализовать.

После войны в Карабахе продолжали действовать армянские вооружённые формирования и сепаратистская администрация. По Лачинской дороге, предназначенной для гуманитарного сообщения, доставлялись оружие и боеприпасы, проводилась ротация военных. Обнаружение мин армянского производства 2021 года подтверждало продолжение военной деятельности.

Создание Лачинского пограничного пункта в апреле 2023 года позволило Азербайджану установить контроль по всему периметру своей международно признанной границы. 19 сентября 2023 года начались локальные антитеррористические мероприятия. Они продолжались 23 часа 43 минуты. Армянские вооружённые формирования сложили оружие, сепаратистские структуры прекратили существование. 20 сентября государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. Политический результат операции оказался масштабнее её военной продолжительности. Исчезла структура, десятилетиями поддерживавшая конфликт и препятствовавшая заключению мира.

После восстановления суверенитета начались предметные переговоры между Баку и Ереваном. Территориальный вопрос был закрыт. Стороны получили возможность обсуждать границы, коммуникации, торговлю и будущую модель отношений. В условиях Южного Кавказа применение силы восстановило действие международного права и устранило главный источник конфликта. Азербайджанская победа заставила армянское руководство пересмотреть прежнюю политику.

Сегодня Ереван оценивает свои национальные интересы по-другому. Продолжение конфликта означает изоляцию, закрытые границы и зависимость от ограниченного числа маршрутов. Мир открывает доступ к региональной инфраструктуре, рынкам и инвестициям. Армения лишена выхода к морю. Её границы с Азербайджаном и Турцией десятилетиями оставались закрытыми, а внешняя торговля зависела от маршрутов через Грузию и Иран. Открытие коммуникаций может соединить страну с транспортными сетями Азербайджана, Турции, Центральной Азии и Европы.

Первые практические результаты уже появились. После снятия Баку ограничений на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана началась перевозка казахстанского зерна. Армянское правительство приветствовало это решение как шаг к восстановлению транспортных связей и укреплению доверия.

Перспективы маршрута между основной частью Азербайджана и Нахчываном создают для Армении ещё более широкие возможности. Через её территорию могут пройти автомобильные и железные дороги, энергетическая инфраструктура и цифровые коммуникации. Ереван получает шанс стать частью системы, связывающей Каспийский регион с Турцией и европейскими рынками.

Поэтому слова благодарности, звучащие сегодня из Еревана в адрес Баку, имеют особое политическое значение. Армения начинает пользоваться возможностями, появившимися благодаря восстановлению территориальной целостности Азербайджана и мирной повестке Президента Ильхама Алиева.

Изменился и язык армянского руководства. После вашингтонских договорённостей Никол Пашинян назвал достигнутый результат важной вехой и заговорил о создании новой истории отношений. Контраст с его заявлением 2019 года очевиден. Тогда речь шла об аннексии Карабаха. Сегодня армянский премьер говорит о мире, коммуникациях и экономическом сотрудничестве.

Параллельно Азербайджан закрепляет результаты победы в Карабахе. В Ханкенди создан Карабахский университет, открываются школы, медицинские учреждения, предприятия и деловые центры. Город уже принимал саммит Организации экономического сотрудничества. В Ходжалы, Ходжавенд и Агдере возвращаются жители. Строятся дома, дороги, энергетические объекты и производства. К августу 2026 года в Ханкенди и населённых пунктах этих районов разместились более 13 тысяч человек.

Суверенитет получил конкретное содержание: возвращение семей, работа государственных учреждений, развитие бизнеса и проведение международных мероприятий. 20 сентября стало днём полного восстановления государственной власти Азербайджана. Значение этой даты выходит далеко за пределы Карабаха. Она обозначает момент, после которого начала меняться вся политическая логика Южного Кавказа.

Победа изменила ситуацию на карте. Суверенитет изменил политические расчёты. Мирная повестка Азербайджана начинает менять будущее всего региона.