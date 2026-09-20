20 сентября – День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

Сегодня в Азербайджане отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Напомним, что 18 сентября 2024 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об учреждении этого дня.

В продолжение Победы в Отечественной войне, в результате однодневных антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года, суверенитет нашей страны был полностью восстановлен.

По данным Министерства обороны Азербайджана, всего за сутки – 23 часа 43 минуты – 406 квадратных километров территории были очищены от посторонних элементов и взяты под полный контроль нашей армии. В ходе операции противник потерял убитыми 310 и ранеными 614 человек личного состава. В результате точных ударов, нанесенных нашей армией, было уничтожено 8 танков, 22 артиллерийские установки, 14 минометов, 3 зенитных комплекса, 8 средств РЭБ, 9 военно-транспортных средств, а также другое вооружение и техника противника. Кроме того, были конфискованы и изъяты 1731 единица различной боевой техники, а также 18 664 единицы стрелкового оружия.

Таким образом, был положен конец деятельности установленного на территории Азербайджана сепаратистского режима. Остатки вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные отряды были разоружены и выведены с наших территорий, конституционный строй Азербайджанской Республики был восстановлен на всей территории страны с полным обеспечением суверенитета республики.

15 октября 2023 года Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в городах Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

Президент Ильхам Алиев 19 сентября 2024 года, принимая во внимание, что 20 сентября 2023 года на всей территории Азербайджанской Республики было обеспечено верховенство закона и восстановлен государственный суверенитет Азербайджанской Республики, подписал Распоряжение «Об учреждении в Азербайджанской Республике Дня государственного суверенитета». Согласно Распоряжению, 20 сентября в нашей стране является Днем государственного суверенитета.