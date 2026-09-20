Джейхун Байрамов отправился в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках визита глава МИД выступит на Генассамблее ООН, примет участие в ряде международных мероприятий и проведет двусторонние встречи с представителями иностранных государств и руководителями международных организаций.

Ранее сообщалось, что на полях сессии также планируется встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Окончательная договоренность о ней зависит от графиков сторон.