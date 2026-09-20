Haber Global рассказал о восстановлении суверенитета Азербайджана

Турецкий телеканал Haber Global посвятил сюжет третьей годовщине локальной антитеррористической операции в Карабахе и восстановлению государственного суверенитета Азербайджана.

В материале отмечается, что операция началась 19 сентября 2023 года и продолжалась менее суток. После ее завершения власти Азербайджана объявили о полном восстановлении государственного суверенитета на всей территории страны.

Haber Global также привел заявление Президента Ильхама Алиева по случаю Дня государственного суверенитета. Глава государства отметил, что азербайджанский народ более 30 лет ждал этого дня и был уверен в его наступлении.

Телеканал напомнил, что 20 сентября было объявлено Днем государственного суверенитета распоряжением Президента Азербайджана от 19 сентября 2024 года.