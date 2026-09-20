В Азербайджане избиратели голосуют на выборах в российскую Думу

Голосование на выборах в Государственную думу девятого созыва Российской Федерации в Баку проходит при достаточной активности избирателей.

Ровно в 08:00 по местному времени (07:00 мск) открылся избирательный участок номер 8017 в консульском отделе российского посольства в Азербайджане, передает корреспондент ТАСС.

Посол РФ в Азербайджана Михаил Евдокимов, также проголосовавший одним из первых, сообщил, что участок будет работать до 20:00 местного времени (19:00 мск). "Мы как всегда ожидаем, что граждане Российской Федерации выполнят свой государственный долг и прибудут на участок. Хочу поблагодарить азербайджанскую сторону за неизменную поддержку в организации выборов. У нас участок открылся сейчас в Баку, а неделю назад при поддержке азербайджанской стороны также работал участок в Гяндже", - подчеркнул он.

По словам секретаря избирательного участка Дмитрия Жужжалова, процесс голосования будут отслеживать наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Секретарь избирательного участка также отметил, что для тех, кто голосует впервые, подготовлены специальные подарки. Позаботились в избирательной комиссии и о маломобильных избирателях. "Если до 14:00 в участковую избирательную комиссию поступят соответствующие обращения, то мы обязательно отправимся к желающим проголосовать, но не имеющим возможность прийти на участок по состоянию здоровья, с переносной урной", - сказал он.

Безопасность в ходе голосования обеспечивают сотрудники азербайджанской полиции и службы безопасности посольства.