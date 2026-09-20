23 часа, изменившие реальность: Азербайджан отмечает День государственного суверенитета

20 сентября 2023 года - дата, которая стала поворотным моментом в новейшей истории Азербайджана. Сегодня Азербайджан отмечает День государственного суверенитета.

В этот день был полностью восстановлен государственный суверенитет на всей территории страны, поставив точку в многолетнем периоде сепаратизма и открыв новую страницу в истории азербайджанской государственности.

Спустя год 20 сентября стало официальной государственной датой: Президент Азербайджана Ильхам Алиев закрепил ее в национальном календаре как День государственного суверенитета.

Сегодня Азербайджан отмечает этот день как государство, которое не только освободило свои земли и восстановило конституционный строй на всей своей территории, но и вступило в новый этап современной истории.

За этой датой стоит глубокий смысл. Для государства суверенитет - это не только контроль над территорией. Это способность обеспечивать верховенство закона на всей территории страны, самостоятельно определять собственный политический курс и выступать независимым субъектом международных отношений. Поэтому 20 сентября в Азербайджане воспринимается одновременно как итог длительной борьбы за восстановление суверенитета и как начало нового этапа в развитии государства.

Новейшая история Азербайджана на протяжении десятилетий была непосредственно связана с одной из самых болезненных страниц - агрессией. С начала 1990-х годов в результате армяно-азербайджанского конфликта 20 процентов международно признанной территории Азербайджана было оккупировано. Сопровождавшие конфликт этнические чистки, массовые убийства, геноцид, разрушение городов и сел стали тяжелым историческим наследием, последствия которого страна преодолевала три десятилетия.

Перелом наступил в 2020 году. В ходе Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Спустя три года, 19 сентября 2023 года Азербайджан начал локальную антитеррористическую операцию в Карабахе, заявив ее целями пресечение масштабных провокаций, вывод остатков вооруженных сил Армении и разоружение незаконных военизированных формирований, и восстановление конституционного строя. Операция завершилась менее чем за сутки - 20 сентября, когда на всей территории Азербайджана было обеспечено верховенство закона и восстановлен государственный контроль.

В концепции государственности Азербайджана историческая Победа 2020 года стала символом освобождения территорий от оккупации, антитеррористическая операция 2023 года - восстановления государственного суверенитета.

Для каждого народа государственность означает прежде всего возможность самостоятельно определять свою судьбу. Для Азербайджана этот путь был непростым - страна прошла через политические кризисы, многолетнюю оккупацию, внешние вызовы. Поэтому суверенитет здесь воспринимается не только как юридическое понятие, но и как результат длительной борьбы нашего народа за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой и территорией. Именно этим объясняется политическое и общественное значение Дня государственного суверенитета.

Эта дата знаменует переход от эпохи, когда конфликт определял значительную часть национальной повестки, к периоду, когда перед государством встали уже другие задачи: восстановление освобожденных территорий, возвращение вынужденных переселенцев, обеспечение безопасности, развитие экономики регионов и закрепление новых реалий в международных отношениях. Иными словами, восстановление суверенитета стало путем к началу следующего этапа - возрождения.

Особое значение событиям сентября 2023 года придает ситуация, которая сложилась после окончания Второй Карабахской войны. Вокруг Карабаха сохранялась напряженность, армянской стороной предпринимались политические и военные провокации. К сентябрю 2023 года ситуация достигла критической точки.

С целью пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском регионе, искоренения сепаратизма и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики на своих территориях 19 сентября была начата антитеррористическая операция. Азербайджанская армия с высоким профессионализмом выполнила все поставленные перед ней задачи, всего за 23 часа 43 минуты обеспечив восстановление государственного контроля и конституционного строя на всей территории страны.

В результате блестящей операции сепаратистский режим прекратил существование. Это изменило не только ситуацию на земле, но и структуру последующей повестки – формирование новой геополитической реальности и уже на этой основе переход к мирному процессу.

Суверенитет имеет не только военно-политическое измерение. После деоккупации своих земель Азербайджан поставил новую задачу - восстановление. До сегодняшнего дня на освобожденных землях реализуются масштабные инфраструктурные проекты, практически с нуля создаются новые города и села, куда возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Программа «Великое возвращение» фактически превращает восстановление освобожденных территорий в один из крупнейших долгосрочных государственных проектов.

И здесь понятие суверенитета приобретает еще одно содержание. Контролировать территорию - значит обеспечить на ней безопасность и верховенство закона. Но полноценное возвращение территории в жизнь государства предполагает гораздо больше - население должно иметь возможность жить и работать на своей земле. Именно поэтому восстановление освобожденных территорий можно рассматривать как практическое продолжение восстановления суверенитета.

Государственный суверенитет в таком понимании измеряется уже не только линией на карте, но и способностью государства создавать условия для нормальной жизни на всей своей территории.

Еще одно измерение этой трансформации связано с внешней политикой. Государственность Азербайджана сегодня развивается в тесной связи с региональными и глобальными процессами. После изменения геополитической ситуации в регионе перед Баку встал вопрос не только о закреплении достигнутых результатов, но и о формировании новой системы региональных отношений.

В этом контексте особое место занимает мирный процесс с Арменией. 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча, ставшая важным этапом этого процесса - стороны парафировали мирное соглашение.

Само развитие переговоров показывает, насколько существенно изменилась политическая среда после 2023 года. Военный потенциал позволил Азербайджану изменить ситуацию на земле. Дипломатия обеспечила продвижение собственных подходов на международной площадке. Экономические возможности создали ресурс для масштабного восстановления. А последовательная внешняя политика позволила Баку укрепить отношения с различными центрами силы и расширить собственную роль в региональных и, более того, в глобальных процессах.

Поэтому восстановление суверенитета стоит рассматривать и как фундамент для более широкой государственной стратегии - от развития освобожденных территорий до усиления роли Азербайджана в транспортных, энергетических и региональных проектах.

В этом смысле День государственного суверенитета обращен не только в прошлое. Он фиксирует исторический результат, но одновременно обозначает ответственность за то, как этот результат будет использован.

История последних лет позволяет рассматривать события 2020 и 2023 годов как два взаимосвязанных этапа одного процесса. В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в 2023 году - государственный суверенитет. После этого главным вопросом стало возвращение освобожденных земель к мирной жизни и формирование новой региональной системы.

Именно поэтому День государственного суверенитета имеет особый смысл - не только политический, но и сакральный. Азербайджанский народ отмечает эту дату, низко склоняя голову перед светлой памятью героев, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

20 сентября стало рубежом между двумя эпохами – временем, когда конфликт оставался главным вызовом азербайджанской государственности, и новым периодом, в котором перед страной стоят задачи развития, восстановления и продвижения мирной повестки.

День государственного суверенитета символизирует начало нового этапа для Азербайджана - этапа новой политической реальности, новой системы региональных отношений и новой ответственности перед будущим.