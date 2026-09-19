 Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке

First News Media23:21 - 19 / 09 / 2026
Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 сентября отправится в США для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Общие дебаты Генассамблеи начнутся 22 сентября. В этот же день Эрдоган в 16-й раз выступит с трибуны ООН.

Ожидается, что одной из ключевых встреч турецкого лидера в Нью-Йорке станут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. О подготовке встречи ранее сообщил американский посол в Анкаре Том Баррак.

Предстоящие переговоры пройдут на фоне активизации контактов между Анкарой и Вашингтоном. В августе Эрдоган и Трамп обсуждали двусторонние отношения, войну с Ираном, ситуацию в Газе и региональную безопасность. Турецкий президент тогда призвал продолжать дипломатические контакты с Тегераном и заявил о готовности Анкары содействовать мирным усилиям.

Одной из сохраняющихся тем в отношениях двух стран остается оборонное сотрудничество. На июльском саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил о намерении снять американские санкции, введенные против Турции из-за приобретения российских систем С-400, и допустил возвращение к вопросу о поставках Анкаре истребителей F-35.

Вашингтон также продвигает продажу Турции американских авиадвигателей для национального истребителя KAAN. Летом администрация Трампа уведомила Конгресс о возможной сделке стоимостью более $700 млн.

Экономическая составляющая отношений также остается заметной. Turkish Airlines близка к завершению переговоров о крупном заказе самолетов Boeing, включающем до 150 лайнеров 737 MAX. Первоначально более широкий пакет был связан с договоренностями, достигнутыми в ходе контактов Эрдогана и Трампа.

В Нью-Йорке внимание будет приковано и к ситуации на Ближнем Востоке. Генассамблея проходит на фоне продолжающегося конфликта США и Ирана, войны в Украине, палестино-израильского противостояния и дискуссий о реформировании международных институтов.

Эрдоган традиционно использует выступления на Генассамблее ООН для затрагивания вопросов Палестины, реформы Совета Безопасности, региональных конфликтов и роли Турции в международной дипломатии.

Поделиться:
356

Актуально

Xроника

В соцсетях Ильхама Алиева размещена публикация ко Дню государственного ...

Экономика

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной ...

Политика

«Игла Кащея»: главный вызов армяно-азербайджанского примирения

Политика

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного ...

В мире

Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке

Трамп объявил о создании «сил искусственного интеллекта» в США

Армения и Россия обсудят будущее Южно-Кавказской железной дороги

В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Volkswagen решил закрыть один из автомобильных брендов

В сети появились сообщения о госпитализации Си Цзиньпина

Крушение самолета в Германии: никто не выжил

Глава СГБ Грузии подал в отставку, получил новое назначение - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В центре Баку временно закроют часть парковок из-за «Формулы-1»

19 / 09 / 2026, 23:49

Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке

19 / 09 / 2026, 23:21

Трамп объявил о создании «сил искусственного интеллекта» в США

19 / 09 / 2026, 22:59

Армения и Россия обсудят будущее Южно-Кавказской железной дороги

19 / 09 / 2026, 22:31

В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

19 / 09 / 2026, 22:03

Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно

19 / 09 / 2026, 21:42

«Игла Кащея»: главный вызов армяно-азербайджанского примирения

19 / 09 / 2026, 21:16

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

19 / 09 / 2026, 21:06

Совбез ООН осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию

19 / 09 / 2026, 20:42

Иран передал США условия для прекращения войны и ждет ответа Трампа

19 / 09 / 2026, 20:15

США поддержат трансформацию вооруженных сил Армении

19 / 09 / 2026, 19:46

В Бильгя утонули два человека

19 / 09 / 2026, 19:16

США помогли вывезти через Ормузский пролив 1 млрд баррелей нефти

19 / 09 / 2026, 18:56

Аджда Пеккан расплакалась на сцене, говоря о бездомных животных

19 / 09 / 2026, 18:32

В соцсетях Ильхама Алиева размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

19 / 09 / 2026, 18:15

Аэропорт Гейдар Алиев перейдет на усиленный режим работы из-за Гран-при Азербайджана - ФОТО

19 / 09 / 2026, 17:52

В Дании восприняли соглашение с США по Гренландии как поражение Трампа

19 / 09 / 2026, 17:35

Вблизи аэропорта Эр-Рияда замечены пламя и черный дым

19 / 09 / 2026, 17:07

В Зангилане обнаружено тело мужчины, утонувшего в реке Хакари в июле

19 / 09 / 2026, 16:55

Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

19 / 09 / 2026, 16:37
Все новости
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанским актером, членом Европейской киноакадемии Орханом Искендерли. Орхан Искендерли снимался в главных ролях в фильмах режиссёра Хилала Байдарова18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52