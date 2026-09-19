Эрдоган и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 сентября отправится в США для участия в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Общие дебаты Генассамблеи начнутся 22 сентября. В этот же день Эрдоган в 16-й раз выступит с трибуны ООН.

Ожидается, что одной из ключевых встреч турецкого лидера в Нью-Йорке станут переговоры с президентом США Дональдом Трампом. О подготовке встречи ранее сообщил американский посол в Анкаре Том Баррак.

Предстоящие переговоры пройдут на фоне активизации контактов между Анкарой и Вашингтоном. В августе Эрдоган и Трамп обсуждали двусторонние отношения, войну с Ираном, ситуацию в Газе и региональную безопасность. Турецкий президент тогда призвал продолжать дипломатические контакты с Тегераном и заявил о готовности Анкары содействовать мирным усилиям.

Одной из сохраняющихся тем в отношениях двух стран остается оборонное сотрудничество. На июльском саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил о намерении снять американские санкции, введенные против Турции из-за приобретения российских систем С-400, и допустил возвращение к вопросу о поставках Анкаре истребителей F-35.

Вашингтон также продвигает продажу Турции американских авиадвигателей для национального истребителя KAAN. Летом администрация Трампа уведомила Конгресс о возможной сделке стоимостью более $700 млн.

Экономическая составляющая отношений также остается заметной. Turkish Airlines близка к завершению переговоров о крупном заказе самолетов Boeing, включающем до 150 лайнеров 737 MAX. Первоначально более широкий пакет был связан с договоренностями, достигнутыми в ходе контактов Эрдогана и Трампа.

В Нью-Йорке внимание будет приковано и к ситуации на Ближнем Востоке. Генассамблея проходит на фоне продолжающегося конфликта США и Ирана, войны в Украине, палестино-израильского противостояния и дискуссий о реформировании международных институтов.

Эрдоган традиционно использует выступления на Генассамблее ООН для затрагивания вопросов Палестины, реформы Совета Безопасности, региональных конфликтов и роли Турции в международной дипломатии.