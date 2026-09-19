В центре Баку временно закроют часть парковок из-за «Формулы-1»

В связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формулы-1» работа ряда парковочных зон в центре Баку будет временно приостановлена.

Ограничения будут действовать с 20 по 29 сентября.

Водителей призывают обращать внимание на установленные в центральной части города парковочные знаки и не оставлять автомобили в местах, где введены временные ограничения.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) отметили, что информация об ограничениях будет обозначена непосредственно на соответствующих парковочных участках.

Основная программа Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября на Бакинской городской трассе.