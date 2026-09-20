В Баку ожидаются дожди, в регионах Азербайджана выпадет град

21 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в пригородах столицы возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 20-23, днем – 26-30 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75%, днем – 50-60%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. При этом ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах ожидаются дожди, местами интенсивные, грозы и град. В горах ночью и утром прогнозируется туман.

Температура воздуха в регионах ночью составит 18-22, днем – 29-33 градуса тепла. В горах ожидается 10-15 градусов ночью и 18-23 градуса днем.