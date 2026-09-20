Макрон назвал Сен-Пьер и Микелон французским, несмотря на карту Трампа

Заморское сообщество Сен-Пьер и Микелон является французской территорией, в чем не может быть никаких сомнений. Такую позицию изложил президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом на этом архипелаге в Атлантическом океане.

"Для нас совершенно очевидно, что это французская территория, территория, которая связана с Францией и гордится тем, что является французской. Мы дорожим ею. Здесь не может быть никаких споров и никаких дискуссий", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

7 сентября президент США Дональд Трамп опубликовал карту, где упомянутая территория обозначена как американская.

По словам Макрона, Франция не собирается "повторять это каждое утро только потому, что у некоторых людей возникают странные идеи или они говорят странные вещи".

Источник: ТАСС