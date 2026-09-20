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Страны Карибского бассейна готовятся судиться с Британией из-за рабства

First News Media11:14 - Сегодня
Страны Карибского бассейна готовятся судиться с Британией из-за рабства

Государства Карибского бассейна готовятся подать в суд на Британию, чтобы добиться репараций за рабство.

«Юристы в странах Карибского бассейна изучают возможность подачи иска о возмещении ущерба против Великобритании на основании договоров ООН, касающихся расизма», — говорится в материале.
Как отмечает The Telegraph, Британию могут обвинить в нарушении договорных обязательств за невыплату компенсации. Издание напоминает, что Британия подписала соглашение о юрисдикции Международного суда ООН, но добилась включения пункта, освобождающего ее от исков по любым историческим событиям, произошедшим до 1987 года.
Сторонники репараций считают, что наследие рабства проявляется до сих пор — в экономической отсталости и современном расизме. По их мнению, отказ платить компенсации нарушает обязательства по конвенции ООН о ликвидации расовой дискриминации.
До этого сообщалось, что государства — члены Африканского союза планируют подать в Международный суд ООН иск против ряда европейских стран в связи с трансатлантической работорговлей. Африканские государства рассчитывают взыскать репарации с Британии, Франции, Испании и Португалии. По их мнению, работорговля XVII–XVIII веков должна рассматриваться как преступление против человечности, за которое полагается компенсация.

Источник: The Telegraph

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