Токаев раскрыл неожиданную деталь гибели военных на Каспии

У казахстанских военнослужащих, погибших во время учений Военно-морских сил (ВМС) в Каспийском море, не было спасательных жилетов.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с высшим военным руководством республики.

По его словам, в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами.

«Давние проблемы в армии не решаются руководством из года в год, что подрывает обороноспособность страны. Никакие уроки из прошлых трагедий не извлечены. Кто разрабатывал и утверждал замысел этих учений?» — задался вопросом Токаев. Он поставил под сомнение роль Генерального штаба в координации учений и поинтересовался, почему на них отсутствовал главнокомандующий Военно-морскими силами.

Токаев обрушился с критикой на военное ведомство, добавив, что в их подходе отсутствует системная работа.

Источник: Lenta.ru