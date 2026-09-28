Пакистан направил ноту Афганистану

МИД Пакистана направил афганской стороне дипломатическую ноту протеста в связи с проникновением 23 дронов с территории Афганистана.

Об этом Afghanistan International сообщил представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Хайдер Хан.

По его словам, нота была направлена 27 сентября в связи с инцидентом, произошедшим 23 сентября. В Исламабаде произошедшее назвали «провокационными вторжениями дронов».

Ранее пакистанские власти заявляли, что их силы сбили беспилотники, проникшие в воздушное пространство страны в районах Кохата и пограничного перехода Торхам. Афганская сторона отвергла эти обвинения.