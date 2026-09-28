Алматы снова тряхнуло

В понедельник утром в Алматы было зафиксировано землетрясение, сообщает МЧС Казахстана.

По предварительной информации, сейсмособытие произошло в городе. Сведения об ощутимости толчков уточнялись.

Тем временем жители Алматы сообщали об ощутимых подземных толчках, покидали здания и выходили на улицы.

Спустя несколько часов город снова тряхнуло, причём второй толчок оказался ощутимее. На телефоны жителей поступили национальные оповещения. В сообщении людей попросили оставаться на открытом пространстве до дальнейших указаний.

Тех, кто находился в зданиях, призвали сохранять спокойствие и сообщить близким о своём местонахождении. Также жителей попросили обращаться в ДЧС, если они заметили повреждения зданий или возгорания.

Официальную информацию о втором толчке пока уточняют. На одном из видео школьники выбежали из здания на улицу. Другие жители сняли раскачивающиеся в квартирах люстры.

Источники: Интерфакс, Ulysmedia.kz