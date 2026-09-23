В Турции арестован сценарист «Kurtlar Vadisi»

В Турции в рамках расследования обстоятельств смерти бывшего сотрудника Национальной разведывательной организации (MIT) Кашифа Козыноглу, умершего в 2011 году в тюрьме Силиври, арестован один из сценаристов сериала «Kurtlar Vadisi» («Долина волков») Байрам Озбек.

Как сообщило агентство Anadolu, ему предъявлены обвинения в создании или руководстве вооружённой террористической организацией, а также в подстрекательстве к умышленному убийству.

Ранее сериал «Kurtlar Vadisi Pusu» («Долина волков: Засада») также оказался в центре внимания следствия по делу о смерти Козыноглу. Сценаристов сериала вызывали на допрос в качестве лиц, располагающих информацией.

Одним из эпизодов, привлекших внимание прокуратуры, стала сцена из 136-й серии сериала, вышедшей 10 ноября 2011 года. В ней персонаж по имени Казым Кашифоглу содержится в камере, после чего ему угрожают убийством.

Кашиф Козыноглу умер в учреждении исполнения наказаний Силиври 12 ноября 2011 года — через два дня после выхода этой серии.