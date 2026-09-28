«Довезу вас, а сам потерплю»: По дороге к больному скончался водитель скорой помощи

По дороге из Сумгайыта в Масазыр, выполняя вызов к тяжелому больному, скончался водитель автомобиля скорой медицинской помощи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Исмаил Мамедов умер от сердечного приступа после того, как доставил врачебную бригаду к пациенту.

По словам медиков, И. Мамедов во время поездки чувствовал боль в сердце, однако продолжил работу несмотря на плохое самочувствие, сказав: «Я довезу вас до больного, а сам как-нибудь потерплю».

Когда врачи оказали помощь пациенту и спустились вниз, они обнаружили, что И. Мамедов скончался за рулем.