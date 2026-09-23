Том Круз нарушил королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон — ВИДЕО

64-летний американский актёр Том Круз нарушил королевский протокол во время лондонской премьеры чёрной комедии «Диггер» с участием принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

Как сообщают британские СМИ, Круз взял Кейт Миддлтон за руку и помог ей спуститься по лестнице. После этого актёр поцеловал принцессу Уэльскую в обе щёки.

При этом рядом находился её супруг, принц Уильям.

Поведение актёра вызвало обсуждение в социальных сетях. Согласно королевскому протоколу, при встрече с членами британской королевской семьи не принято проявлять физическую близость, за исключением рукопожатия.

Отметим, что это не первый случай, когда Том Круз нарушает протокол во время общения с Кейт Миддлтон. В 2022 году они встретились на лондонской премьере фильма «Топ Ган: Мэверик». Тогда актёр также помог принцессе Уэльской спуститься по ступеням.



