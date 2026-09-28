ЕС готовит планы вступления для четырех стран

Евросоюз разрабатывает предложения о предоставлении Монтенегро, Украине, Молдове и Албании пошаговых планов вступления в ЕС.

Об этом Politico сообщили два высокопоставленных чиновника Евросоюза.

Предполагается, что «дорожные карты» будут содержать перечень необходимых реформ, ориентировочные сроки их выполнения и завершения переговорных кластеров. По словам представителя Еврокомиссии, документы также определят обязательства государств — членов ЕС по продвижению процесса.

Все четыре страны уже ведут переговоры о вступлении. В 2026 году Украина и Молдова открыли первые переговорные кластеры, а Монтенегро продолжает закрывать отдельные главы переговоров.

При этом аналогичные планы на данном этапе не предусматриваются для Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины. По словам чиновников, они также не будут предложены Грузии, Турции и Сербии, переговорный процесс с которыми фактически заморожен или не продвигается.

Инициатива рассматривается в рамках пересмотра политики ЕС по подготовке к расширению. Отдельно обсуждается возможность постепенной интеграции стран-кандидатов в европейские экономические и совместные проекты в зависимости от достигнутого прогресса.

По данным Politico, соответствующие предложения должны быть представлены европейским чиновникам 6 октября.