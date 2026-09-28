В Турции ввели ограничения на распоряжение активами 106 физических и юридических лиц, в частности, запрещена продажа, перевод или иное распоряжение имуществом.

Прокуратура Стамбула направила в Управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK) запрос на сбор финансовых данных руководителей ряда компаний, в том числе Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler и др.

Прокуратура потребовала представить полные данные руководителей этих компаний и об их денежных и криптовалютных переводах за границу с 2024 года по настоящее время, а также обо всех поступлениях и расходах денежных средств.

Расследование ведет специальный отдел прокуратуры по делам о финансировании терроризма и отмывании денег.

В рамках расследования произведены аресты членов руководящих составов компаний; 19 подозреваемых заключены под стражу, двое – освобождены после дачи показаний, в отношении троих избрана мера судебного контроля. Общее число задержанных в рамках расследования достигло 51 человека.

Источник: Hürriyet