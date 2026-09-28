В Казахстане призвали Украину прекратить атаки на суда республики в Черном море

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал своего украинского коллегу Андрея Сибигу не допускать атак беспилотников на казахстанские суда в Черном море.

Об этом Тлеуберди сообщил изданию ulysmedia.kz после встречи с Сибигой на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Прежде всего с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Он указал, что в Нью-Йорке провел двусторонние переговоры с министрами иностранных дел некоторых государств, среди которых были и Сергей Лавров, и Сибига. "Мы обсуждали с ними наши отношения в контексте происходящего конфликта", - сказал Тлеуберди.

Ранее глава МИД Казахстана заявил, что Астана осуждает неоднократные атаки беспилотников на инфраструктуру экспорта казахстанской нефти, так как они ставят под угрозу гражданское судоходство, нарушают международную торговлю и угрожают стабильности мировых поставок энергоносителей.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Источник: ТАСС