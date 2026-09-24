Умерла французская актриса и вдова Владимира Высоцкого Марина Влади

Французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась 24 сентября в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на семью актрисы.

По словам родных, Влади умерла у себя дома в окружении близких и домашних животных. Причина смерти не уточняется.

Марина Влади была одной из наиболее известных французских актрис 1950–1960-х годов. Она стала лауреатом Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а также была удостоена звания командора Ордена искусств и литературы.

Актриса снималась у таких известных режиссёров, как Жан-Люк Годар, Орсон Уэллс, Паоло и Витторио Тавиани.

Влади также была третьей и последней женой советского поэта, актёра и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Они поженились в 1970 году и оставались вместе до его смерти в 1980 году.