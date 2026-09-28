В Баку суд наказал водителя за систематические нарушения ПДД

В Баку водитель автомобиля Subaru был привлечен к административной ответственности за систематическое нарушение правил дорожного движения, создававшее угрозу безопасности других участников движения.

Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции города Баку, сотрудники дорожной полиции задержали водителя автомобиля Subaru с государственным регистрационным знаком 99-LT-866 Илькина Мамедова.

По факту нарушений в отношении водителя был составлен административный протокол по соответствующей статье Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках. Материалы были переданы в суд для рассмотрения.

Суд признал Илькина Мамедова виновным и назначил ему административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год и административного ареста на 15 суток.

Источник: APA