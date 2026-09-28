Украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ

В Краснодарском крае РФ в ночь на 28 сентября после атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе «Эдельвейс-95», сообщают украинские мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Предприятие занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. По данным, приведенным в открытых источниках, его емкость составляет 4500 кубометров, а территория имеет собственную железнодорожную ветку для приема и отгрузки топлива.

На сайте компании указано, что «Эдельвейс-95» продает дизельное топливо и бензин и закупает продукцию непосредственно у крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.