В Баку будет построен новый тоннель - ВИДЕО

На пересечении улицы Мухаммеда Хиябани и Внешней кольцевой автомобильной дороги планируется реорганизация дорожного движения.

Как сообщает 1news.az, в рамках проекта Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ААYDA) на территории планируется создание путепровода туннельного типа, развязки с организацией кругового движения и бокового проезда в направлении Гарадага.

Согласно проекту, предусматривается разделение транспортных потоков по различным направлениям и организация движения на разных уровнях. Это направлено на сокращение пересечений и задержек в движении транспортных средств на узле, а также на более эффективную организацию въездов и выездов.

В рамках проекта также предусмотрено создание соответствующей инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения пешеходов.

Сообщается, что новая транспортная развязка также повлияет на распределение транспортных потоков в направлениях 20 Января, Шамахинки и Гарадага.

Отметим, что данный проект является одним из 24 дорожных проектов, реализация которых предусмотрена в рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы».