Переговоры о новом долгосрочном бюджете ЕС зашли в тупик

Переговоры стран ЕС по согласованию нового многолетнего бюджета сообщества «зашли в тупик», сообщило европейское издание Politico со ссылкой на немецкую дипломатическую телеграмму.

«Потенциальных областей для компромисса не было», - говорится в документе. Теперь европейские столицы будут вынуждены сдвигать красные линии на переговорах 15 октября, когда запланировано финальное заседание в 2026 году.

Бюджет ЕС утверждается на семь лет. Ведутся переговоры по бюджетному плану на 2028-2034 годы, объем которого, согласно предложению Еврокомиссии, должен составить €1,76 трлн с учетом инфляции. Ряд стран, включая Германию, которая вносит значительный вклад в бюджет ЕС, считают его завышенным.

Источник: ТАСС