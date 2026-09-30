Израиль расследует как теракт попытку второго пилота Flydubai разбить самолет - ОБНОВЛЕНО

Новая версия инцидента на борту Flydubai: капитаном судна мог быть гражданин Омана, а вторым пилотом — гражданин ОАЭ, утверждают израильские СМИ.

Об этом пишет 9 канал Израиля и издание Walla. По их данным, именно оманский пилот совершил опасный манёвр, во время которого самолёт резко потерял высоту. Ранее Channel 12 сообщал другую версию, что командир был российского происхождения, а второй пилот — украинского.

Flydubai пока не раскрыла личности и гражданство членов экипажа. Одна из приоритетных версий у правоохранителей сейчас: попытка самоубийства одного из пилотов, которая могла иметь террористический мотив.

Тем временем в Израиле усилили меры безопасности на всех авиарейсах.

«На рейсе FlyDubai едва не произошла катастрофа масштаба 11 сентября», — высокопоставленный израильский источник.

«Один из пилотов напал с ножом на коллегу и пытался захватить управление самолётом. По счастливой случайности, дополнительный экипаж пилотов, находившийся на борту в рамках учебной процедуры, помог взять ситуацию под контроль. Самолёт экстренно снизился на 14 тысяч футов и совершил посадку в Саудовской Аравии», - сказал источник.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир отменил визит в США из-за повышения уровня готовности и напряжённой ситуации с безопасностью.

Замир должен был встретиться с главой Объединённого комитета начальников штабов США и командующим CENTCOM.

12:52

Попытка теракта или внезапный психический приступ могли стать причиной инцидента на борту лайнера авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс FZ 1073 из Дубая в Тель-Авив.

Об этом сообщают источники в Израиле.

По предварительным данным, во время полёта второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна и попытался захватить штурвал, чтобы направить самолёт к земле. В результате завязавшейся драки лайнер резко потерял высоту, снизившись примерно на 4000 метров, что поставило судно на грань катастрофы.

Ситуацию удалось спасти благодаря вмешательству находившихся на борту пассажиров. Группа граждан Израиля смогла выбить дверь в кабину пилотов, вмешаться в борьбу и обезвредить нападавшего, восстановив контроль над управлением.

После этого командир экипажа совершил экстренную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии.

Израильские службы безопасности и авиационные власти расследуют детали произошедшего. На данный момент ключевыми версиями следствия остаются попытка совершения теракта и острое психическое расстройство летчика, при этом, по оценкам израильской стороны, подозрения в террористическом мотиве существенно усиливаются. Официальные представители авиакомпании и профильные ведомства пока не давали подробных комментариев относительно деталей нападения в кабине.

12:28

Авиакомпания Flydubai подтвердила информацию о незапланированной посадке пассажирского лайнера, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив.

В ответ на запрос 1news.az, в компании отметили, что во время полёта на борту воздушного судна (рейс FZ 1073), следовавшего из Международного аэропорта Дубая (DXB) в Международный аэропорт имени Бен-Гуриона (TLV), произошёл инцидент. Из-за возникшей ситуации командир экипажа принял решение сменить курс и зайти на посадку в аэропорту города Табук (TUU) в Саудовской Аравии.

Самолет успешно приземлился, никто из находившихся на борту не пострадал.

«Воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту Табук. Безопасность всех пассажиров обеспечена, все они находятся под наблюдением. Безопасность и благополучие наших пассажиров и членов экипажа остаются нашим наивысшим приоритетом», — говорится в официальном заявлении авиакомпании.

В Flydubai отметили, что сейчас специалисты компании работают в тесном контакте с профильными ведомствами и авиационными властями для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Дополнительная информация будет опубликована по мере её поступления.

12:05

Появились новые подробности инцидента на борту самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив.

Как сообщают израильские СМИ, причиной экстренной ситуации могла стать драка между пилотами в кабине.

Ранее самолет подал сигнал 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем код 7500, который используется при незаконном вмешательстве или возможном захвате воздушного судна.

По данным СМИ, во время инцидента самолет резко снизился примерно на 4,5 тыс. метров за одну минуту.

Израиль после получения сигнала 7500 поднял в воздух истребители.

Самолет изменил курс и в итоге совершил посадку в Табуке, Саудовская Аравия. На его борту находились около 180 пассажиров. По последним сообщениям, все они находятся в безопасности.

При этом появились сообщения о возможном ножевом ранении одного из пилотов. Также рассматривается версия о том, что один из членов экипажа мог намеренно пытаться разбить самолет. Эти версии пока официально не подтверждены.

Некоторые пассажиры рассказали о панике на борту. По их словам, в определенный момент они были уверены, что самолет может потерпеть катастрофу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

11:35

12-й канал израильского телевидения утверждает, что самолетом эмиратской авиакомпании Flydubai, экстренно севшим в Саудовской Аравии во время рейса Дубай - Тель-Авив, управляли пилоты из России и с Украины.

Согласно этой версии, украинец был вторым пилотом. Ранее тот же 12-й канал утверждал, что самолет не долетел до Израиля и подал сигнал об угоне из-за драки между двумя пилотами.

11:10

Самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о бедствии и развернулся в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами.

Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его сведениям, первоначальная версия угона воздушного судна теперь исключается, хотя обстоятельства случившегося до сих пор уточняются. Сигнал о захвате самолета был подан во время конфликта между пилотами, отмечает телеканал.

11:00

Самолет из ОАЭ, подавший сигнал о возможном захвате, приземлился в Саудовской Аравии, передает израильское ТВ.

По предварительным данным, причиной сигнала бедствия могла стать драка на борту.

Во время снижения экипаж сначала передал код 7700, который означает общую чрезвычайную ситуацию, а затем код 7500 — сигнал о незаконном вмешательстве или возможном захвате самолёта.

После этого лайнер перешёл на ручное управление, развернулся и направился в сторону Саудовской Аравии.

В какой-то момент связь с самолётом пропала. Посадку в аэропорту Бен-Гурион ему не разрешили.

Пилоты некоторое время не выходили на связь с диспетчерами в Израиле и Иордании.

На борту находились 180 пассажиров, около 100 из них — граждане Израиля.

10:56

По предварительным данным, произошел инцидент, связанный с применением насилия внутри самолета между членами экипажа, а не инцидент, представляющий угрозу безопасности, сообщает ТГ «Голос Израиля».

10:49

Самолёт Boeing 737 Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы бедствия 7700 и 7500, используемый при возможном захвате, передают израильские телеграм-каналы.

Связь с экипажем пропала, Израиль поднял истребители.

Лайнер изменил курс и начал удаляться от Тель-Авива. На борту около 180 пассажиров. Информация уточняется.

Самолет должен приземлиться в Саудовской Аравии через 5 минут, пишут ТГ.

Все рейсы в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановлены до прояснения ситуации.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят консультации с высшим военным руководством страны в связи с инцидентом.