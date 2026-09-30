Между Азербайджаном и Монголией будет установлено воздушное сообщение.

Как сообщает Trend, соответствующий вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечено, что «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии о воздушном сообщении» было подписано 6 мая 2026 года в городе Лейпциг.

Документ определяет правовые основы для установления международных воздушных связей между двумя странами, организации перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по согласованным маршрутам, а также регулирования деятельности назначенных сторонами авиакомпаний.

Согласно соглашению, каждая сторона предоставляет другой стороне право пролета через свою территорию без посадки, остановок на ней в некоммерческих целях и выполнения перевозок по маршрутам, указанным в Приложении. Для выполнения согласованных услуг каждая сторона может назначить одну или несколько авиакомпаний, а также изменить или отменить назначение.

Назначенным авиакомпаниям предоставляются справедливые и равные возможности. Предусмотрены установление тарифов на обоснованном уровне и предварительное утверждение программ перевозок.

Соглашением также предусмотрено освобождение от таможенных пошлин и налогов воздушных судов, используемых в международном сообщении, их штатного оборудования, топлива, смазочных материалов, запасов и некоторых других товаров. Кроме того, доходы назначенных авиакомпаний, полученные на территории государства продажи, за вычетом расходов могут переводиться в свободно конвертируемой валюте.

Стороны подтверждают международные обязательства по предотвращению актов незаконного вмешательства в безопасность гражданской авиации и обязуются оказывать друг другу помощь при возникновении таких угроз. Также регулируются вопросы взаимного признания сертификатов и лицензий, консультаций по безопасности и перронных проверок воздушных судов.

Согласно Приложению, для авиакомпаний, назначенных азербайджанской стороной, определены пункты в Азербайджане (Баку, Гянджа, Нахчыван, Лянкяран, Габала и Загатала), а в Монголии — Улан-Батор, Ховд и Чойбалсан. Промежуточные и конечные пункты будут определены позднее. Назначенным авиакомпаниям разрешено заключать соглашения о предоставлении блок-мест и код-шеринге.

Споры по толкованию или применению соглашения будут в первую очередь решаться путем переговоров. Если урегулировать спор таким образом не удастся, стороны могут договориться о передаче его соответствующему лицу или органу, а при отсутствии согласия он передается в третейский (арбитражный) суд.

Законопроект об утверждении соглашения после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.