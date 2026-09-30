Валютные резервы Азербайджана превысили 90 млрд долларов

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на мероприятии, состоявшемся в рамках Азербайджанского международного инвестиционного форума, отметил, что одним из важных направлений является превышение наших валютных резервов над внешним долгом в 20 раз.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «2026 год является одним из важных годов с точки зрения увеличения наших валютных резервов. Если на конец 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли 85,1 млрд долларов, то в этом году этот показатель уже превышает 90 млрд долларов».

В. Байрамов отмечает, что Азербайджан является одним из немногих государств, чьи стратегические валютные резервы превышают валовой внутренний продукт (ВВП): «В частности, валютные резервы Азербайджана на 12% превышают годовой объем ВВП. По этому показателю Азербайджан входит в мировую десятку лучших. Это также свидетельствует о формировании прочной „подушки безопасности“ в экономике страны».

«В настоящее время активы Государственного нефтяного фонда составляют 73 млрд долларов. Резервы Центрального банка, которые на конец 2025 года составляли 11,5 млрд долларов, в 2026 году выросли до 15,3 млрд долларов. Рост валютных резервов в оставшиеся месяцы 2026 года, наряду с выполнением предусмотренных фискальных обязательств, следует рассматривать как результат системной экономической политики», — подытоживает депутат, отмечая, что проводимая под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева политика, учитывая цели устойчивого экономического развития, создает возможности для долгосрочного обеспечения экономической безопасности страны.

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