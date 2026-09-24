Macklemore объявил тур «Free Palestine» после исключения из концертов Эда Ширана

Американский рэпер Macklemore объявил о проведении благотворительного тура «Free Palestine». В рамках тура он выступит в Дублине, Париже и Лондоне, а все средства от концертов будут направлены организациям, поддерживающим палестинцев.

Как сообщает The FADER, выступление в Дублине состоится 26 октября, в Париже — 29 октября, а в Лондоне — 30 октября. Точные площадки и состав участников на момент публикации ещё уточнялись. Рэпер также сообщил, что позднее будут объявлены дополнительные даты в США.

«Последние несколько недель показали нам, что за последние три года многое изменилось. Произошло коллективное пробуждение вокруг освобождения Палестины, влияния миллиардеров, пытающихся заставить замолчать этот призыв, и того, чего мы сейчас ожидаем от артистов», — заявил Macklemore.

По его словам, артисты должны использовать свои площадки не только для развлечения, но и для того, чтобы выступать против попыток заставить замолчать призывы к свободе Палестины.

«То, что произошло со мной, выходит за рамки одного артиста или одной сцены. Когда класс миллиардеров может решать, чьи голоса могут звучать со сцены, а какие слишком опасны, чтобы их слышали, всем следует обратить на это внимание», — сказал рэпер.

Macklemore отметил, что в течение последней недели связывался с артистами, которые публично выражали солидарность с палестинцами, несмотря на возможные последствия.

«Мы отправляемся в тур. FREE PALESTINE TOUR», — объявил он.

Рэпер также сообщил, что все доходы от концертов будут направлены организациям, поддерживающим палестинцев и движение за их права.

Ранее Macklemore должен был выступить на десяти концертах в рамках американского тура Эда Ширана. После первых двух выступлений на стадионе MetLife, где рэпер выступил в поддержку Палестины и на экранах демонстрировались кадры разрушений в секторе Газа, его исключили из дальнейшей программы.

По данным The FADER, Ширан подтвердил, что на него оказывалось давление со стороны владельцев площадок, в том числе Роберта Крафта, чтобы Macklemore был исключён из тура. Сам Ширан заявил, что решение принял промоутер после переговоров с заинтересованными сторонами.

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