Премьер Британии не исключил возвращения страны в ЕС

Великобритания может остаться вне ЕС, но может и вернуться в европейское сообщество, если на то будет воля населения.

Об этом заявил в интервью радиостанции Би-би-си премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм.

"Мы можем оставить все как есть. Это определенно один из вариантов, если люди считают, что нынешнее положение стоит сохранить. Мы можем изучить то, что [бывший министр финансов] Джордж Осборн говорил о таможенном союзе, можем рассмотреть предложение либерал-демократов о едином рынке, о котором они говорили на своем съезде, или же можем пойти до конца", - сказал Бернэм.

В 2016 году перед референдумом, на котором британцы с небольшим перевесом проголосовали за "развод" с Брюсселем, он выступал за сохранение членства и критиковал сторонников выхода.

Накануне, выступая на съезде правящей Лейбористской партии, которую он возглавляет, премьер отметил, что попытается "найти консенсус", чтобы определиться с долгосрочной позицией страны по этому вопросу, однако не пояснил, как это будет сделано. "Brexit сделал больше зла, чем добра", - отметил глава правительства.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов, а также возможность посещения ЕС британскими гражданами и наоборот без визы на срок до 90 дней.

Источник: ТАСС