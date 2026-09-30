Наркотики, плантации и оружие: в Огузе задержаны вооруженные наркоторговцы

В Огузе задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает 1news.az, сотрудниками Огузского районного отдела полиции были проведены операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом и культивацией наркотиков, а также хранящих незаконное огнестрельное оружие. В результате мер были задержаны С.Ибрагимов, Э.Исмайылов и Т.Гашимов.

У них были обнаружены наркотические средства, культивируемые ими наркосодержащие растения и огнестрельное оружие.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.