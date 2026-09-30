Иран получил от США ответ на выдвинутые условия

США передали главе МИД Ирана Аббасу Арагчи через посредников свой ответ на выдвинутые ранее Тегераном семь условий для открытия Ормузского пролива и возобновления диалога.

Об этом сообщила спикер правительства Фатеме Мохаджерани.

«На сегодняшнем заседании правительства был представлен доклад министра иностранных дел о поездке в Нью-Йорк и серии состоявшихся встреч, включая передачу через посредников в США условий Ирана для открытия Ормузского пролива. Также уважаемый министр иностранных дел господин Арагчи сообщил о получении предложения от США», — написала она в X.

23 сентября представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил, что на полях ГА ООН через Катар США были переданы позиции и условия Ирана для возобновления дипломатического процесса.